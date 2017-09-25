الأسود: الاتفاقية تضمن حقوق شركات الطيران لدى وكلاء السفر المحلي

أعلنت الشركة الأولى للتأمين التكافلي عن اعتمادها كوكيل محلي لإحدى شركات التأمين الأميركية الكبرى وذلك للعمل على تقديم وثيقة التأمين المرادف لنظام الكفالات البنكية (التسويات البنكية) مع منظمة النقل الجوي أياتا/بي أس بي، حيث يتيح هذا التأمين لمكاتب السياحة والسفر استرداد خطاب الضمان المقدم لمنظمة النقل الجوي أياتا نظير مبيعاتها على شركات الطيران العاملة بسوق النقل الجوي بالكويت، وبذلك تكون شركات الطيران محمية وبشكل كبير من أي تعثرات مالية أو إخفاقات ممكن أن تحدث في المستقبل من قبل مكاتب السياحة والسفر نظير مبيعاتها، وأكدت الشركة ان هذه الاتفاقية ستسهم بتطوير العمل بقطاع السياحة والسفر الكويتي والذي يعتبر رافدا اقتصاديا بالغ الأهمية.

وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس التنفيذي للشركة خالد الاسود أن الأولى تكافل تقدم هذه الوثيقة من التأمين وبالتعاون مع اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية داخل السوق الكويتي وتغطي بذلك المخاطر الناتجة عن تعثر سداد مكاتب السياحة والسفر المستحقات والالتزامات المالية المترتبة عليها لمنظمة النقل الجوي أياتا المسؤولة عن التسويات البنكية، وبذلك تضمن هذه الاتفاقية حقوق شركات الطيران لدى وكلاء السفر المحلي وهذا ما سيضفي في المستقبل المزيد من الاستقرار في سوق السفر وبذلك يكون جمهور المسافرين محميين بعدم إلغاء حجوزاتهم من قبل شركات الطيران.

وأضاف الأسود أن هذه الخدمة التي تقدمها الأولى تكافل تتميز بسهولة الإجراءات حيث يقوم وكيل السفر باستكمال طلب التأمين من خلال اتحاد مكاتب السياحة والسفر الكويتية مرفقا به المستندات الخاصة بوكيل السفر مثل «الرخصة التجارية – رخصة الادارة العامة للطيران المدني ـ شهادة لمن يهمه الأمر حديثة صادرة عن اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية».

وأفاد بأن «الاياتا» تنظم العلاقة بين كل من شركات الطيران ومكاتب السياحة والسفر، حيث بدأت المطالبة بإيجاد نظام مرادف لنظام التسويات البنكية المعمول به حاليا ليكون أكثر فاعلية وأكثر ضمانا وجودة في المستقبل حيث ان مكاتب السياحة والسفر لها مطلق الحرية باختيار الاستمرار بالنظام الحالي (الكفالات البنكية) أو أن يكون مغطى تحت شركة تأمين تتيح له استرداد كفالته البنكية نظير مبلغ رمزي يسدده مكتب السفر لصالح شركة التأمين المؤمنة عليه وبذلك تتيح لمكاتب السياحة والسفر المنظمة لهذا النظام تطوير خدمات السفر لصالح عملائها الكرام.