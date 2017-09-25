حسن سيعمل على تقديم الاستشارات الفنية المتخصصة للعملاء من المؤسسات والحكومات في المنطقة

أعلنت «أصداء بيرسون-مارستيلر»، الشركـــــــة المتخصصة في استشارات العلاقات العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن انضمام الإعلامي المعروف حسن فتاح، رئيس التحرير السابـــق لصحيفـــة «ذا ناشيونال» والذي عمل كأحد كبار المسؤولين التنفيذيين في «مجموعة برنزويك»، إلى الشركة ليشغل منصب المدير التنفيذي، وسيعمل حسن على تقديم الاستشارات الفنية المتخصصة للعملاء من المؤسسات والحكومات في المنطقة، فضلا عن تعزيز نمو الشركة والأعمال الجديدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة، قال سونيل جون، المؤسس والرئيـــــس التنفيـــذي لشركة «أصداء بيرسون-مارستيلر»: نحن سعداء بانضمام حسن إلى فريق عمل «أصداء بيرسون-مارستيلر» نظرا لما يتمتع به من خبرة طويلة وثرية من العمل في مجال الإعلام والعلاقات العامة، وشبكة واسعة من الاتصالات مع القادة وصناع القرار في أرجاء المنطقة. لقد عرفت حسن على المستويين الشخصي والمهني منذ ما يزيد عن عشر سنوات، ونتمنى له التوفيق.

وأعرب حسن فتاح عن سعادته بانضمامه إلى الشركة قائلا: يسرني أن أنضم إلى «أصداء بيرسون-مارستيلر» في هذا التوقيت المهم الذي يشهد زخما كبيرا بالنسبة للشركة ولقطاع العلاقات العامة والاتصالات في المنطقة. تمتاز أصداء بتقديم رؤية معمقة وفهم واسع وتحليل دقيق للمحركات والتفاعلات السياسية والاقتصادية والثقافية في منطقة الشرق الأوسط. ولا شك أن هذا العمق في الفكر والمعرفة مع ما تتمتع به الشركة من مقومات نمو وشبكة إقليمية واسعة وفريق عمل يتسم بالخبرة والمهارة من شأنها أن تمثل جميعا نقاط قوة يصعب منافستها والتغلب عليها في سوق العلاقات العامة والاتصالات المتنامية.

وقبل انتقاله إلى أصداء بيرسون-مارستيلر كان حسن أحد الشركاء في مجموعة برنزويك للعلاقات العامة في الفترة من 2014 إلى 2017. وشغل قبل ذلك منصب مدير الاتصالات في مجموعة «جيمس للتعليم»، حيث ساعد على تنظيم العلاقات العامة والاتصالات في المجموعة من خلال إطلاق علامة تجارية جديدة ووضع رؤية واستراتيجية لأكبر مجموعة تعليمية خاصة في العالم.

وكان حسن بحكم عمله كصحافي سابق قد قام بتغطية مجموعة من الأحداث الرئيسية المؤثرة في منطقة الشرق الأوسط لبعض من أبرز الصحف في العالم، بما في ذلك عمله لفترة طويلة كمراسل لصحيفة «نيويورك تايمز».

وفي عام 2007، ساعد حسن على إطلاق صحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية الصــادرة في أبوظبي باللغة الإنجليزية، وشغل فيها منصب رئيس التحرير في الفترة من عام 2009 إلى 2013.

يذكر أن حسن فتاح حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة كاليفورنيا في بيركلي بالولايات المتحدة الأميركية، وماجستير الصحافة من جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة.