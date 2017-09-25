0% أرباحاً مع فترة سداد تصل لغاية 5 سنوات

انطلاقا من تميزه بتصميم حلول تمويلية تناسب كل احتياجات العملاء وتلبي متطلباتهم وحرصا منه على الاستمرار في تقديم عروض وحلول مصرفية نوعية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، يعود بنك وربة بتعاون جديد مع «الغانم موتورز» الوكيل الحصري لسيـــارات هوندا في الكويت لتمويل أحدث أنواع السيارات من هذه العلامة التجارية اليابانية الرائدة.

من خلال هذا التعاون الجديد، يتيح بنك وربة لكل الراغبين باقتناء أحدث أنواع السيارات بسعر تنافسي - سواء عملاء بنك وربة أو غير عملائه، وفي الوقت نفسه من دون أي مقدم مالي وبنسبة 0% أرباح. كما تمتد فترة السداد لتصل الى خمس سنوات الأمر الذي يضفي مزيدا من السهولة على الراغبين بالاستفادة من هذا التمويل ويخفف من الأعباء المالية عليهم.

يضم العرض التمويلي الجديد سيارة هوندا أوديسي (2017) والتي تصنف من نوعية الميني فان العائلية وتمتاز بمساحتها الكبيرة لمقصورة الركاب وأيضا مساحة للتخزين في الصندوق الخلفي ما يجعلها واحدة من أبرز السيارات المنافسة في الأسواق العالمية، نظرا لمواصفاتها الرائعة وجودتها العالية وأسعارها المنافسة.

أما السيارة الثانية التي يضمها العرض فهي هوندا سيفيك (2017) التي تعتبر من سيارات السيدان التي تمزج ما بين الحداثة والأناقة بتصميمها الخارجي الرياضي الجذاب ومقصورتها الداخلية المريحة.

بنك وربة يكرر هذا التعاون المثمر مع الغانم موتزر، نظرا للنجاح الذي حققـــــه سابقا من خـلال منتج بنك وربة التمويلي للسيارات والذي قدم مجموعة أوسع من السيارات التي يمكن للعميـــل الاختيــــار من ضمنها ما يناسب احتياجاته وتطلعاتــه في حـال قرر تمويلهــــا عن طريق بنك وربة، ولا سيما السيارات اليابانية التي تلقى إقبالا في السوق المحلي الكويتي بشكل خاص نظرا لجودتها العالية وأسعارها التنافسية.