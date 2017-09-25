الفيديو يسلط الضوء على بعض المواهب العرب ممن يتمتعون بالجرأة وروح المغامرة ويلمعون بالمجالات التي ينشطون فيها

قامت كاديلاك كجزء من مبادرتها الريادية «أقدم بعظمة» (Dare Greatly) بإطلاق حملة جديدة خاصة بمنطقة الشرق الأوسط تسلط من خلالها الضوء على رواد الأعمال من المواطنين العرب الذين يعيشون في مدينة نيويورك الأميركية وما يتمتعون به من شغف كبير للمضي بقوة نحو المستقبل.

وبهدف طرح حملة «أنا العربي من نيويورك» المميزة، أطلقت كاديلاك فيلم فيديو مميزا ومثيرا من الناحية الفكرية تم تصويره بالمدينة الأميركية حيث مقر العلامة التجارية وسط أحد أبرز المراكز الثقافية في العالم. ويعتبر هذا الفيديو أول محتوى ضمن سلسلة من المحتويات الملهمة المرتبطة برسالة كاديلاك المتمحورة حول موضوع «أقدم بعظمة» (DareGreatly)، حيث يشكل تقديرا للمساهمة الكبيرة لعدد من المواطنين العرب المقيمين في نيويورك بمختلف النواحي العملية. وفي وقت يتصدر موضوع الهوية العربية قائمة المواضيع القابلة للنقاش بشكل عام في المجتمعات الأميركية، فإن الفيديو الأول للحملة يلقي نظرة سريعة على حياة بعض المواهب العرب الذين يتمتعون بالجرأة وروح المغامرة ويلمعون بالمجالات التي ينشطون فيها.



حول هذا الموضوع، أوضح نديم الغريب، مدير التسويق الإقليمي لدى كاديلاك الشرق الأوسط، أن هذا الفيديو الإبداعي هو مجرد البداية لحملة «أنا العربي من نيويورك» (Arabs of New York)، وقال: «تتميز كاديلاك بشغفها بالابتكارات التي ترتقي بنا نحو المستقبل، لذلك تواصلنا مع شخصيات يعود أصلها إلى منطقة الشرق الأوسط والتي تعتمد على مهارات متميزة تمهد الطريق أمامنا نحو الأفضل». وأضاف: تشكل نيويورك جزءا محوريا من علامتنا التجارية ونحن نرغب في استعراض موطننا وعلامتنا التجارية أمام العالم العربي بشكل مناسب. ولقد قررنا القيام بذلك من خلال أسلوب احتفالي يقوم بتسليط الضوء على عدد من الشخصيات العربية التي حققت النجاح بالرغم من العوائق الاجتماعية العديدة لكي يصبحوا جميعا سفراء متألقين يعكسون صورة مشرقة عن العالم العربي. ونحن نفخر بوصول هؤلاء الشخصيات إلى مراتب عالية في مجال أعمالهم وبالتالي يعبرون بشكل صحيح عن روحية مبادرة «أقدم بعظمة».

يصور الفيديو ثلاثة من رواد الأعمال العرب. الأول هو المؤلف الموسيقي الإماراتي محمد فيروز المقيم في نيويورك والحائز على عدد من الجوائز العالمية المهمة. قام فيروز بابتكار ما يزيد على 40 مقطوعة موسيقية تم عزفها بشكل واسع في الولايات المتحدة الأميركية. وقد جرى تكريم فيروز من قبل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة الأميركية واشنطن عبر منحه وساما وطنيا للإنجازات المتميزة في علم الفنون في العام 2008.



أما ميشال عبود فهو مهندس معماري وفنان لبناني الأصل يرأس شركة دولية للهندسة المعمارية في نيويورك، ويشتهر عبود حول العالم بتصاميمه الراقية جدا للمشاريع السكنية في العديد من الأماكن بدءا من نيويورك مرورا بلبنان وصولا إلى الإمارات العربية المتحدة. الشخصية الأخيرة التي تظهر في الفيديو هي اللبنانية هلا عبد الملك المقيمة في نيويورك، وهي ناقدة في مجال التصميم وأمينة في قطاع الفنون ومستشارة بمجال ابتكار العلامات التجارية وخبيرة بشؤون الشرق الأوسط. كما إنها خبيرة استراتيجية محترفة في مجال التصميم وتحمل شهادة ماجستير في الفنون الجميلة مع تخصص بالنقد التصميمي من كلية الفنون المرئية في نيويورك.