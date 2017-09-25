سيتم الإعلان أيضاً عن 3 فائزين في الحملة الترويجية الصيفية للبطاقات الائتمانية

يستعد بنك الخليج لإجراء سحب حساب الدانة ربع السنوي الثالث، وذلك يوم الخميس 28 الجاري في تمام الساعة 2 ظهرا عبر برنامج «ربع الديوانية» الإذاعي على راديو «إف إم 88.8»، وخلال البرنامج سيعلن ممثلو بنك الخليج عن اسم صاحب الحظ السعيد الفائز بالجائزة النقدية وقدرها 500 ألف دينار، ويجرى السحب تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وخلال البرنامج الإذاعي أيضا سيتم الإعلان عن ثلاثة فائزين في الحملة الترويجية الصيفية للبطاقات الائتمانية، والتي سيحصل من خلالها الفائزون على جائزة نقدية تبلغ 5 آلاف دينار والآخر على 10 آلاف دينار، إضافة إلى الجائزة الكبرى وقدرها 25 ألف دينار، أما بقية الفائزين ضمن الحملة سيحصل كل منهم على جائزة نقدية تبلغ 1000 دينار، وسيتم الإعلان عن أسمائهم من خلال الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك.

وأخيرا، سيتم الاعلان أيضا وعلى الهواء مباشرة عن أسماء الفائزين الثلاثة في السحب الشهري التاسع لحساب red على جوائز «أبل» القيمة. ويعد برنامج حساب الدانة من أهم الحسابات التي يقدمها بنك الخليج لعملائه، حيث يتضمن برنامجه أكبر الجوائز النقدية ربع السنوية والتي تشمل جوائز قيمتها 200 ألف دينار، و250 ألف دينار، و500 ألف دينار، إضافة إلى الجائزة السنوية الكبرى والتي تبلغ قيمتها مليون دينار كويتي، بالإضافة إلى سحوبات يومية خلال أيام العمل على جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار.

جدير بالذكر أن الجائزة السنوية الكبرى لحساب الدانة البالغة قيمتها مليون دينار كويتي ليست أكبر جائزة نقدية فردية في الكويت فحسب، بل تم اعتمادها وتسجيلها كـ «أكبر جائزة مرتبطة بحساب مصرفي» في العالم، من قبل موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية. وسيقام السحب الرابع والأخير ضمن حساب الدانة لهذا العام في 11 يناير 2018 ليتم تتويج مليونير الدانة لعام 2017. وبإمكان عملاء الدانة زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، وذلك عبر أجهزة الصراف الآلي التفاعلية وأجهزة السحب والإيداع وخدمة الدفع الآلي الجديدة ePay أو من خلال زيارة أي من فروع البنك المنتشرة في أنحاء الكويت، علما بأن الموعد الأخير للإيداع لدخول سحب مليونير الدانة هو 31 أكتوبر المقبل.



أما الحملة الترويجية الصيفية لبطاقات بنك الخليج الائتمانية، يحصل خلالها العملاء ممن يستخدمون بطاقات الائتمان والسحب الآلي الصادرة من البنك على فرص لدخول السحب تلقائيا للفوز بجوائز نقدية عديدة فور استخدام بطاقاتهم داخل الكويت أو خارجها. وبموجب العرض الترويجي حصل العملاء على فرصة واحدة للدخول بالسحب مقابل كل 10 دنانير تم إنفاقها محليا باستخدام بطاقاتهم الائتمانية، وثلاث فرص لدخول السحب مقابل كل 10 دنانير تم إنفاقها خارج الكويت عن طريق استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية أو السحب الآلي.