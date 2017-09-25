السبيعي: التطور التقني المتسارع غيّر مفاهيم خدمة العملاء الهاتفية

اكد نائب المدير العام للخدمات المصرفية في بيت التمويل الكويتي (بيتك) خالد السبيعي على الاهمية التي يوليها «بيتك» لموظفي الخطوط الامامية والقائمين على خدمة العملاء سواء كان التعامل بصورة مباشرة عن طريق القنوات التقليدية (الفروع والمعارض والبيع المباشر) أو عبر وسائل التقنية الحديثة من خلال الاتصال الهاتفي او الإنترنت، وذلك تأكيدا لاستراتيجية «بيتك» في رعاية عملائه بمختلف الوسائل وعلى جميع المستويات من خلال موظفين أكفاء وعلى قدر عال من التدريب.

وأوضـــح السبيعـــي في افتتاح دورة تدريبية للمعينين الجدد في «بيتك» من العاملين في مركز الاتصال أو الخدمة الهاتفية ان التطور التقني المتسارع احدث تغييرا كبيرا في مفهوم الخدمة المقدمة عن طريق الخدمة الهاتفية، جعلتهم لا يقلون أهمية عن القنوات الأخرى رغم ان تواصلهم مع العملاء غير مباشر، وإحدى الواجهات المهمة لـ «بيتك»، مما استلزم إعدادهم بطريقة احترافية متخطين توقعات العملاء في جميع الظروف، خاصة بعد ان اصبح كثير من العملاء يفضلون التواصل وتلقي الخدمة عبر القنوات التقنية المتعددة، مشيرا الى ان «بيتك» يهتم الآن بالأمرين في وقت واحد، التطور التقني وتأهيل كوادر بشرية قادرة على التعامل معه، وتقديم افضل خدمة ممكنة للعملاء باستخدام احدث التطورات التكنولوجية.

ودعا السبيعي المتدربين الى الالمام الشامل بكل المنتجــــات والخدمــــات والمعلومـــات المتعلقــــة، بالانشطة والاعمال وكل ما يمكن أن يلبي احتياج العملاء، بالاضافة الى حسن الاستقبال والتأكد أن تلبية طلبهم يتم بأفضل صورة ممكنة، علما ان الخدمة أصبحت تتلقى اتصالات من عملاء خارج الكويت عبر خطوط اتصال خاصة، مما يستدعي من الموظفين الاهتمام بشكــــل اكبر ويقظة دائمة حتـــى يستشعر العملاء ان «بيتـــــك» دوما في خدمة عمـــلائه في كل وقت ومكان.

ويضـــم البرنامــــــج التدريبي 18 موظفا كويتيا يشمله مجموعة متميزة من البرامج في المنتجات المصرفية والاحتراف في ادارة الاتصالات الهاتفية وما دور مراكز الاتصال في البنوك والمؤسسات المالية ومعايير قياس الاداء وتحقيق الأهداف في اطار العمل والتعامل مع العملاء.

كما يتم تدريب الموظفين على مهارات البيع والتسويق والاسس الفنية والادارية والتنظيمية للعمل في مراكز الاتصال، بالاضافة الى القواعد الشرعية والقانونية للاعمال في المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية.