الشمري: الشركة طرحت مشروع «منتجع إنفينتي» في البوسنة والهرسك بمساحات وإطلالات خلابة

أعلنت شركة إنفينتي العقارية مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية، الذي تنظمه شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل في فندق الريجنسي - البدع. وكشف أحمد الشمري عن عدد من المشاريع الجديدة التي تم طرحها أمام عملائها في عدد من الأسواق العالمية الجاذبة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تقع في أكثر الأسواق طلبا واستقرارا سواء كانت من الناحية السياسية أو الاقتصادية. وأضاف: الشركة انتهت بالفعل من تنفيذ مشاريع في أسواق جمهورية البوسنة والهرسك والجمهورية التركية، وذلك في إطار استراتيجية الشركة الرامية الى اختيار الأسواق المستقرة والتي من شأنها أن توفر السكن والعوائد الإيجارية المجدية لعملائها سواء على المديين المتوسط أو البعيد. وأكد الشمري أن اختيار الأسواق التي تعمل بها «إنفينتي» هي اختيارات تأتي بعد دراسات مستفيضة لهذه الأسواق سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، وذلك لضمان جدوى الاستثمار في تلك الأسواق، وبالتالي ضمان تحقيق أعلى العوائد للشركة ولمستثمرينا من جهة أخرى.

وأضاف: الشركة جاهزة لتسليم الفلل التابعة لمشروع «سراييفو دريم» الكائن في سراييفو جمهورية البوسنة والهرسك في منطقة ميشوفيتش والذي يبعد عن سنتر سراييفو قرابة 15 كم، وعن مطار سراييفو مسافة 10 كم، وعن منطقة أليجا والمصحات العلاجية مسافة 8 كم. والذي يتكون من أراض وفلل قريبة من جميع المنتزهات والأماكن السياحية، إلى جانب مجموعة من الخدمات والمرافق الرئيسية التي تخدم سكان المشروع من مسجد، سوبرماركت، كافتيريا ومنطقة ألعاب أطفال، خدمة حراسة ونظافة على مدار الساعة. وحول المشاريع الجديدة للشركة، قال الشمري إن الشركة قد طرحت مشروعا عقاريا مميزا «منتجع إنفينتي» في منطقة «اوسنيك» في جمهورية البوسنة والهرسك، حيث يقع هذا المشروع على أرض تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 37 ألف متر مربع، ويتألف من 60 وحدة تتنوع ما بين فلل سكنية وشقق سكنية بمساحات وإطلالات جميلة وجذابة، إلى جانب مجموعة من الخدمات والمرافق الرئيسية التي تخدم سكان وقاطني المشروع من سوبر ماركت، مطعم ومقهى، مسجد، مناطق ألعاب ونوافير مائية مميزة وحمامات سباحة عائلية وخاصة.

وحول سبب تركيز الشركة على جمهورية البوسنة والهرسك، قال الشمري إن البوسنة ووفقا لتقدير منظمة السياحة العالمية أثبتت أنها صاحبة ثالــــث أعلى نسبة معدل نمو في السياحة بالعالم بين عامي 1995 و2020، خاصة بعـــــد أن تم تصنيفها كواحدة من أفضل المدن في العالم، سواء فيما يتعلق بالجوانب التاريخية، الدينية والثقافية.