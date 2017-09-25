كرمت نقابة العاملين بالقطاع النفطي الخاص الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية محمد غازي المطيري، كتعبير عن امتنانها لدعمه المستمر للشباب الكويتي العاملين بالقطاع الخاص، ودعم الشركة لسياسة التكويت في عقود الشركات المقاولة.



جرى التكريم خلال زيارة قام بها وفد من النقابة للمطيري في مكتبه بمبنى الشركة الرئيسي في الأحمدي، حيث مثّل النقابة نائب رئيس مجلس إدارتها بداح الهاجري، وأمين الصندوق بدر الملا، ورئيس لجنة الشكاوى والعرائض سعد المنيفي.



وبهذه المناسبة قال الهاجري: «لمسنا لدى الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الحرص على دعم العمالة الوطنية، وتوفير البيئة المناسبة لإظهار إمكاناتها وقدراتها، والدليل على ذلك أن نسبة التكويت في عقود مقاولي الشركة تعد نسبة مرتفعة على مستوى شركات القطاع النفطي». فيما أكد المطيري من جانبه أن الكوادر الوطنية تحظى بكامل الاهتمام والرعاية، سواء في عقود مقاوليها، حيث تجاوزت نسبتهم 25%، وهي النسبة المقررة للتكويت، الأمر الذي ينسجم مع توجهات مؤسسة البترول الكويتية، والسياسة العامة للدولة، أو في السلم الوظيفي التابع للشركة، حيث تخطت نسبتهم 89%.