أعلنت شركة إن بي كي كابيتال بارتنرز، أمس، عن نجاح تخارجها من استثمار الميزانين في شركة «ستادي وورلد لخدمات التعليم العالي»، المتعاقدة مع جامعة هيريوت وات الإسكتلندية لتوفير خدماتها لفرع الجامعة في دبي.

وقالت الشركة في بيان صحافي إن هذا التخارج يعد سابع تخارج ناجح لـ «صندوق الميزانين الأول» المملوك لشركة إن بي كي كابيتال بارتنرز، وهو أول صندوق استثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقدم تمويل الميزانين لشركات متوسطة الحجم.

جدير بالذكر أن «ستادي وورلد» تقوم بتوفير البنية الأساسية والخدمات غير الأكاديمية، بما في ذلك المرافق الأكاديمية من مبان وبنية تحتية، وخدمات التسويق والخدمات الطلابية، والدعم الإداري والمالي واللوجستي.

وبحسب البيان، فقد أمن استثمار الميزانين رأس المال اللازم للإسراع في إنشاء المرافق الأكاديمية الجديدة وساهم في دعم خطة نمو شركة ستادي وورلد.

وصندوق الميزانين الأول المملوك لشركة إن بي كي كابيتال بارتنرز، هو صندوق استثماري يبلغ رأسماله 157 مليون دولار مصدر ومدفوع بالكامل، يقدم تمويل الميزانين للشركات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومنذ طرح أول صندوق لشركة إن بي كي كابيتال بارتنرز في عام 2007، نفذت الشركة بنجاح 26 استثمارا على نطاق عدة قطاعات، خصوصا بالقطاع الاستهلاكي وقطاعي التعليم والرعاية الصحية، وتخارجت من 15 استثمارا.

ومع طرح أول صندوق تمويل ميزانين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2009، أصبحت الشركة الآن رائدة استثمار الائتمان الخاص وصاحبة أعلى عدد استثمارات وعمليات تخارج في المنطقة.