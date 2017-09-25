لم تعد سويسرا جنة المصارف العالمية فالتحديات التي تواجه السرية المصرفية أصبحت كثيرة وفي مقدمتها الاتفاقات الضريبية فمنذ مطلع العام الماضي أصبحت الجرائم الضريبية في سويسرا، حتى لو تم التخطيط لها من الخارج بداية لارتكاب عمليات غسل أموال فقد تغير العالم في عصر «العولمة» وهاهي سويسرا ترضخ لضغوط دولية ضريبية عليها، كي لا تتعرض الى صعوبات في التجارة الدولية بحسب تقرير جريدة الحياة.

أرادت سويسرا أيضا أن تخرج من القائمة التجارية السوداء الضارة بمصالحها الدولية، لاسيما ان كنا نتحدث عن المنتجات الغذائية والصيدلانية والمنتجات الفاخرة والعائدات الخيالية الناتجة من سياحة رجال الأعمال الدوليين على أراضيها، والذين ينفقون سنويا مليارات الدولارات.

تعتبر الولايات المتحدة الأميركية أول من «اخترق» أجواء سويسرا المصرفية السرية وعكر مزاج مصارفها الكبرى التي واجهت غرامات مالية، أنزلها القضاء الأميركي بحقها، بمليارات الفرنكات السويسرية.

فوجدت حكومة برن نفسها أمام ضرورة الانضمام الى معايير الشفافية المصرفية الدولية التي فتحت الأبواب أمام عمليات اقتحام ضريبية جماعية لدول عدة داخل النظام المصرفي السويسري.

ارتفع عدد الملفات الضريبية التي تعاونت فيها سويسرا من 370 ملفا ضريبيا في العام 2011 إلى 87 ألفا في 2016.

تتخطى أموال أثرياء أوروبا بالمصارف السويسرية 750 مليار يورو في 500 ألف حساب بما يصل لنحو 65% من الأموال التي يريدون إخفاءها عن أعين حكوماتهم ونجحت الحكومات الأوروبية فرض ضرائب على 42 مليار يورو منها فقط المخاطر التي تواجه سويسرا كملاذ آمن لم يتوقف على المطاردة الضريبية وحسب إنما امتد لوجود منافسة أقوى حيث شراء جنسية مالطا مقابل 1.2 مليون يورو في شكل استثمار عقاري اصبح يأخذ الشكل القانوني ولا توجد اتفاقات ضريبية معها في حال ازدواج الجنسية وباقي الدول الأوروبية.

لم تشمل الاتفاقات الضريبية السويسرية دول الخليج والشرق الاوسط وشمال افريقيا.

يشير التقرير الى ان 70% من ثروات رجال الأعمال الخليجيين الموجودة في سويسرا في شكل استثمارات عقارية و30% في شكل ودائع مصرفية بحسب معلومات عن توزيع ثروات رجال الأعمال السعوديين هناك فيما أكد التقرير ان هناك تباينا بين توجهات رجال الاعمال الخليجيين حسب دولتهم فعلى سبيل المثال يتجه رجال الاعمال القطريون مؤخرا الى زيادة الاستثمار بالشراكة مع رجال اعمال سويسريين بانشطة صناعية الى جانب العقارية.

وقد زاد عدد الحسابات المصرفية القطرية في سويسرا خلال العام الماضي 10% ليتجاوز العدد اكثر من 1000 حساب مصرفي.