7.4 % تراجعاً في القروض الشخصية المقدمة لشراء أوراق مالية

1.4 % زيادة للقروض الممنوحة للقطاع العقاري لتصل لـ 8.1 مليارات دينار محمود صبحي

شهد ائتمان المصارف الكويتية تباطؤا خلال شهر يوليو الماضي بعد ارتفاعين متتاليين ليصل حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للكويتيين بنهاية الشهر إلى 35.4 مليار دينار بانخفاض 143 مليون دينار، مقارنة بحجم التسهيلات المقدمة نهاية يونيو والبالغة 35.54 مليار دينار.

وسنويا حافظ الائتمان على تسجيل معدل نمو 3.5% للشهر الثاني على التوالي وبزيادة 1.2 مليار دينار، مقارنة بحجم الائتمان المسجل في يوليو 2016 والبالغ 34.2 مليار دينار.

القروض الشخصية

وتظهر الاحصائية النقدية الصادرة عن البنك المركزي تزامنا بين تراجع حجم التسهيلات الائتمانية وانخفاض شهري بحجم القروض الشخصية في يوليو الماضي الذي وصل الى 14.66 مليار دينار، فاقدا خلال يوليو 92.3 مليون دينار، بتراجع 0.6%، فيما حافظت القروض الشخصية على تسجيل نمو سنوي ازداد الى 3.6% بفارق 510.7 ملايين دينار عن قيمة القروض الشخصية في يوليو من العام الماضي.

ويأتي تراجع القروض الشخصية رغم ارتفاع القروض المقسطة 1.1% شهريا لتصل الى 10.6 مليارات دينار في نهاية يوليو، ويرجع ذلك التراجع الى الانخفاض الكبير الذي شهدته القروض المقدمة لشراء أوراق مالية خلال يوليو بنسبة 7.4% شهريا، مقارنة بشهر يونيو الماضي، بتراجع بلغت قيمته 211 مليون دينار لتصل الى 2.63 مليار دينار في نهاية الشهر.

أما القروض الاستهلاكية، فقد واصلت تراجعها لتصل الى 1.1 مليار دينار في نهاية يوليو، والتي كانت تراجعت خلال يونيو ايضا لتواصل الانخفاض لأقل مستوياتها منذ 2013.

واصلت القروض الممنوحة للعقار الارتفاع الشهري بنسبة 1.4% خلال يوليو لتصل الى 8.12 مليارات دينار.

وعاودت سندات الدين العام لدى البنوك العودة مرة اخرى الى أعلى مستويات 4 مليارات دينار خلال يوليو بعد انخفاضها عن تلك المستويات في يونيو وبزيادة شهرية بلغت نسبتها 5%، مضيفة 200 مليون دينار الى قيمتها التي وصلت الى 4.167 مليارات دينار.

وبذلك انخفضت الأصول الاجمالية للبنوك المحلية الى 62.26 مليار دينار بنهاية يوليو، فاقدة 323 مليون دينار من قيمتها عن آخر يونيو الماضي بانخفاض بلغت نسبته 0.5%.

ودائع الحكومة بديل للخاص

واصلت ودائع القطاع الخاص الانخفاض على الشهر الثاني على التوالي على الرغم من رفع الفائدة عليها في 18 يونيو الماضي لتصل بنهاية يوليو الى 34.347 مليار دينار، بانخفاض شهري نسبته 0.7%، فاقدة 252 مليون دينار عن مستويات يونيو الماضي.

في المقابل، عوضت الودائع الحكومية تراجع القطاع الخاص بعدما زادت 113 مليون دينار خلال يوليو بزيادة شهرية نسبتها 1.6% لتصل الى 7.1 مليارات دينار، وبذلك يصل اجمالي حجم الودائع في البنوك إلى 41.52 مليار دينار بنهاية يوليو بانخفاض شهري 0.3%، فيما حافظت على نمو سنوي بلغت نسبته 1.9% مقارنة بشهر يوليو 2016.

وتراجعت الودائع والارصدة الاجنبية بالبنك المركزي خلال يوليو الى 9.22 مليارات دينار بانخفاض بنحو 3% مقارنة بمستويات يونيو الماضي، بينما حافظت على نمو سنوي كبير بلغت نسبته 13.9% مقارنة بشهر يوليو 2016.

كما واصل عرض النقود تراجعه خلال يوليو ولكن بوتيرة اكثر تسارعا ليصل الى أقل مستوياته منذ فبراير الماضي عند 35.97 مليار دينار بانخفاض شهري بلغت نسبته 1.5% وشهدت الودائع تحت الطلب بالدينار انخفاضا طفيفا لتصل الى 8.32 مليارات دينار بنهاية يوليو.