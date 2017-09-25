أكدت شركة إياس للتعليم الأكاديمي والتقني أن انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقرر له 8 أكتوبر المقبل كما هو دون تغيير وانه لن يكون له أي تأثير على موعد الانسحاب الفعلي للشركة من بورصة الكويت والمحدد مسبقا في 28 سبتمبر الجاري ليصبح انسحاب الشركة من البورصة نهائيا وقبل ان تنعقد عموميتها للبت في قرار الانسحاب وذلك في بيان الشركة لبورصة الكويت أمس.

وشهدت أحداث الانسحاب تغيرات كثيرة خلال الشهرين الماضيين عندما تقدمت شركة البروج التجارية بطلب يفيد برغبتها في عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية للعدول عن قرار الانسحاب الاختياري من البورصة ليجتمع مجلس الإدارة لمناقشة طلب «البروج التجارية» ويقرر عقد اجتماع العمومية نهاية شهر يوليو إلا أن وزارة التجارة رفضت الشهر الماضي طلب انعقاد العمومية.

ولكن الوزارة عادت لتوافق على الانعقاد في 19 سبتمبر الماضي لتتوالى الاحداث الدرامية باستقالات متتابعة من مجلس ادارة الشركة وهو ما أجل انعقادها إلى 8 أكتوبر المقبل بعد تاريخ الانسحاب بعشرة أيام.

وكما شهد الانسحاب تغيرات كبيرة كذلك شهد سهم الشركة ثباتا عند مستويات 500 فلس للسهم حتى شهر مايو الماضي ليشهد قفزات كبيرة ضاعفت من سعره بنسبة تصل إلى 200% ملامسا مستوى 1.5 دينار في منتصف يونيو وفي وقت قياسي ليعاود السهم ويغلق في آخر جلساته عند مستوى 540 فلسا مرة أخرى.