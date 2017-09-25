محمود عيسى

قالت شركة «ساب هايبريس» إن المبتكرين في الشرق الأوسط ومنهم شركات فيرجن ميغاستور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجمعية الشارقة التعاونية وجامعة مودول دبي وشركة الفنار يعرضون أفضل الممارسات العالمية في مجال التسويق الرقمي لنقل وتحويل تجربة العملاء.

وأوضحت أنه بحلول العام 2020، سيصل سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط إلى أكثر من الضعف ليلامس 69 مليار دولار، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن بايفورت، وستكون الإمارات بحصتها البالغة 27 مليار دولار، والسعودية بواقع 22 مليار دولار أكبر سوقين بحلول العام 2020.

واستباقا، يستثمر كبار مسؤولي التسويق في المنطقة في مبادرات التسويق الرقمي لضمان تفاعل العملاء في الوقت الفعلي.

وفي منتدى «ساب هايبريس» الاخير الذي عقد في دبي لمشاركة العملاء، تبادل المبتكرون الإقليميون أفضل الممارسات في استخدام التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي لتحويل تجربة العملاء.

وخلال حفل توزيع الجوائز الذي تم فيه تكريم الشركات المبتكرة، فازت شركة الفنار للهندسة والبناء السعودية بجائزة «البطولة السحابية للعام»، وفازت جمعية الشارقة التعاونية بجائزة التميز في تجارة البقالة، وفازت فيرجن ميغاستور الشرق الأوسط وشمال افريقيا بجائزة قناة اومني الاستثنائية.

وتستخدم شركة الفنار السعودية للهندسة والبناء، التي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، التجارة الإلكترونية لـ 3 آلاف تاجر جملة، ما يقلل من وقت الخدمة بنسبة 40% وزيادة رضا العملاء.

وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في «ساب هايبريس» سام الخراط إن شركات التسويق في الشرق الأوسط تتسابق نحو تجربة العملاء الأكثر جدوى والاعلى مردودا.

إن الجمع بين تجارة قناة اومني وبين التسويق الرقمي والمبيعات والخدمة وإدارة الإيرادات لم يعد ترفا، اذ يمكن للمنظمات أن تتنافس بفعالية من خلال تلبية احتياجات العملاء في التفاعل المحمول والشخصي والذكي في أي مكان بالعالم وفي أي وقت وعند أي نقطة اتصال.