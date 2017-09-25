أبقت وكالة موديز العالمية على تصنيفها الائتماني A2 بالنسبة للودائع بالعملات المحلية للبنك الأهلي الكويتي مع نظرة مستقبلية مستقرة تعكس قوة الوضع المالي والتوسعات الاقليمية التي يحققها البنك وخاصة في سوق مصر الذي يعاني من ضعف في بيئته التشغيلية، لكنه لا يمثل نسبة كبيرة من موجودات وقروض البنك.

وذكر التقرير ان التقييم الائتماني الأساسي للبنك الاهلي الكويتي يعكس قاعدة رأسمالية قوية للبنك مع معدل حقوق المساهمين الى الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر 15.1% كما في نهاية يونيو 2017، مع وجود احتياطيات كبيرة مقابل خسائر القروض، وقاعدة تمويل مستقرة ومصدات سيولة كافية، كما أن معايير الجودة النوعية للموجودات كانت ولا تزال مستقرة، لكن الانكشاف المادي على المقترضين الافراد وعلى القطاعات ذات المخاطر العالية يؤدي إلى ارتفاع مخاطر القروض، وقد ظلت ايرادات البنك قبل المخصصات مرنة بشكل عام، لكن تكاليف المخصصات العالية تؤثر على ربحية البنك.

واوضحت الوكالة ان تحسن التصنيف مستقبلا مرهون بتحقيق البنك انخفاضا كبيرا في تركزات ميزانيته، مع تقوية امتيازات البنك على المستويين المحلي والاقليمي مع المحافظة على جودة نوعية عالية للموجودات ومعايير رسملة قوية بمعدل أعلى من البنوك المنافسة.

فيما اشار في المقابل الى ان هناك عوامل قد تضغط على التصنيف الائتماني للبنك في المستقبل، ابرزها حدوث تدهور مادي في البيئة التشغيلية في الكويت او في مصر (حسبما هو محدد في درجات تصنيف «موديز» للوضع الاقتصادي العام لهاتين الدولتين) أو انخفاض معدل حقوق المساهمين الى الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر لأقل من 15% واخيرا الضغوط المادية على الجودة النوعية للموجودات، خارج التوقعات التاريخية من خلال الاداء الدوري والتي تنشأ إما من الانكشافات الاقليمية للبنك او ضعف الوضع الائتماني لكبار العملاء المحليين.

نقاط القوة في التصنيف الائتماني:



٭ وضع معتدل بشكل عام.

٭ رأسمال قوي ومستوى عال من المخصصات العامة يوفر مصدات قوية مقابل الخسائر.

٭ مصدات سيولة كافية.

٭ يتم تمويل البنك أساسا عن طريق ودائع مستقرة تاريخيا.

٭ احتمالية عالية جدا للدعم الحكومي وقت الحاجة.

التحديات الائتمانية:

٭ مخاطر الموجودات المتصاعدة من التركزات الائتمانية.

٭ تظل الربحية الأساسية معرضة للضغط بسبب تكلفة المخصصات العالية.

٭ توفر العمليات في مصر تنوعا لكنها تعرض البنك لبيئة تشغيلية أضعف.