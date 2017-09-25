تراجع سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار و5 عملات عربية بالنسبة ذاتها البالغة 0.05%، بينما ارتفع أمام 4 عملات أجنبية.

ووفق النشرة اليومية لبنك الكويت المركزي، امس، فقد سجلت العملة المحلية أمام الدولار 301.4 فلس، وبلغ سعر تداولها أمام الريال السعودي 80.49 فلسا، و801.72 فلس أمام الدينار البحريني.

وسجل الدينار أمام الدرهم الإماراتي 82.08 فلسا، وبلغ سعر صرفه أمام الريال القطري والريال العماني 82.81 فلسا للأول، و784 فلسا للثاني.

وفي المقابل، ارتفعت العملة المحلية أمام 4 عملات أجنبية أبرزها اليورو بنسبة 0.41%، عند 360.35 فلسا، وزادت أمام الفرنك السويسري 0.78% مسجلة 311.01 فلسا.

وبلغ سعر تداول عملة الكويت أمام الين الياباني 2.69 فلس بنمو 0.40%، كما ارتفعت أمام الجنيه الإسترليني 0.15% مسجلة 406.74 فلوس.

وكان الدينار قد استقر سعر تداوله يوم الأربعاء الماضي، أمام الدولار و6 عملات عربية وأجنبية، بينما تراجع أمام 3 عملات أخرى، ولم يشهد الخميس الماضي أي تداولات لتزامنه مع عطلة رأس السنة الهجرية.