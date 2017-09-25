قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي في مؤتمر صحافي في بغداد أمس إن العراق ملتزم باحترام حصته المخفضة من إنتاج النفط كما هو متفق عليه مع منظمة البلدان المصدرة للبترول ومصدرين آخرين.

كان وزراء دول أوپيك الذين اجتمعوا في فيينا يوم الجمعة قالوا إنهم قد ينتظرون حتى يناير قبل البت في تمديد قيود الإنتاج الهادفة إلى دعم الأسعار لما بعد الربع الأول من 2018.

خفض أعضاء أوپيك ومنتجون آخرون من بينهم روسيا الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ مطلع 2017 ما ساعد في رفع أسعار النفط 15% في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وتدرس أوپيك وحلفاؤها تمديد الاتفاق لما بعد موعد انتهائه الحالي في نهاية مارس 2018.

وقال اللعيبي عندما سئل إن كان العراق سيدعم تمديد تخفيضات الإنتاج «نحن مع وحدة أوپيك وإجماعها».

من جهة أخرى، قال اللعيبي إن المحادثات مستمرة مع رويال داتش شل بخصوص حقل مجنون النفطي الذي يتردد أن الشركة ترغب في الانسحاب منه.

وأضاف اللعيبي «شل أعلنت الانسحاب من حقل مجنون إلا أنه حتى الآن هناك مفاوضات، والأمور غير واضحة.. ولم نجر أي مفاوضات مع شركات أخرى».