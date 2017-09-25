استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي، اليوم الاثنين ،عند مستوى 0.301 دينار فيما انخفض اليورو إلى مستوى 0.359 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الأحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 0.407 دينار بينما انخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 0.310 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

ويأتي ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية الأخرى خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعد صدور بيان السياسة النقدية من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء الماضي الذي أشار فيه إلى أنه ماض على الطريق الصحيح لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل.