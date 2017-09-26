أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عن أسماء الفائزين في سحب الأسبوع الثامن لحملة allo التي أطلقتها مؤخرا لعملاء الدفع المسبق، وذلك خلال شهر أغسطس 2017.

وجاءت أسماء الفائزين بجائزة 1500 دولار اليومية كالتالي: يوسف عبدالله يوسف بوحميد، محمد جاسم عبدالله الزامل، أبو الحمد فرج الله صديق محمد، جيتا ماجار، محمد جهانجير علم عبدالملك، ساميثا سامباث لاكمال اراشيلاجي ودلال فهد العتيبي.

وبجوائز نقدية يصل مجموعها إلى 150 الف دولار، تقدم VIVA لعملائها فرصة رائعة لربح 1500 دولار يوميا و30 ألف دولار شهريا. ويدخل العملاء السحب تلقائيا عند شراء خط «allo» جديد أو إعادة تعبئة خطهم عبر الاستقطاع المباشر، تطبيق VIVA، موقع VIVA الإلكتروني، أجهزة الدفع الآلي، أو عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء على رقم 102، حيث يحصل كل عميل على 10 فرص مقابل كل عملية إعادة تعبئة بقيمة دينار، وتزيد فرص ربحه عند كل عملية إعادة تعبئة جديدة.