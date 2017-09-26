الخدمة موثوق بها ولن يتم الكشف عن أي بيانات شخصية أو سرية للعملاء

أطلق بنك برقان مؤخرا خدمة الواتساب الجديدة على الرقم (55804080)، للرد على استفسارات العملاء وتلبية حاجاتهم، وتتوافق الخدمة الجديدة مع توقعات العملاء من الخدمات الممتازة المقدمة من البنك والتي تركز بشكل كبير على التواصل المستمر والمباشر مع العملاء، والرد على استفساراتهم بشكل فوري، حيث يعمل بنك برقان من خلال استخدام تكنولوجيا عصرية على توفير أقصى قدر من الراحة والدعم لعملائه.

وتعد خدمة الواتساب من بين أسرع التطبيقات التفاعلية والسهلة للاستخدام، والتي يهدف البنك باستخدامها للوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء. وهي بمنزلة قناة اتصال موثوق بها على حد سواء للتواصل مع البنك في الكويت أو عند السفر خارج البلاد، وباستخدامها لن يتم الكشف عن أي بيانات شخصية أو سرية للعملاء لضمان سرية هذه البيانات.

وقال نائب رئيس المديرين التنفيذيين- الكويت، رائد عبدالله مسعود الهقهق: تحت استراتيجية البنك والتي تهدف لتوفير أفضل الحلول المبتكرة، يواصل «بنك برقان» اعتماد التكنولوجيا المتطورة من أجل توفير الرفاهية لعملائه، مع ضمان الخصوصية وسرية البيانات في جميع العمليات البنكية. الخدمة الجديدة تعبر عن التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية عبر وسائل اتصال متعددة، ليوفر بذلك القيمة المضافة ويضمن جودة الخدمة للعملاء.

وتجدر الإشارة إلى أن خدمة الواتساب مجانية ومتاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية. حيث ستتم إدارة هذه الخدمة الجديدة من قبل فريق مدرب من «بنك برقان»، لتقديم المساعدة الفورية والرد على جميع استفسارات العملاء العامة. وجدير بالذكر أن شروط الخدمة تملي أن يتم الرد على الاستفسارات العامة فقط، ولا يتم تداول أي بيانات خاصة لحماية خصوصية بيانات العملاء.