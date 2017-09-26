عدد ركاب الناقلة ارتفع بنسبة 14% ليصل إلى 7.4 ملايين مسافر

كشفت «الخطوط الجوية التركية» عن نتائج تقييم حركة المرور لديها لشهر أغسطس 2017، حيث ارتفع عامل الحمولة الإجمالي على نحو ملحوظ بنسبة 5.7 نقاط ليصل إلى 84.3%، بينما ارتفع عامل الحمولة الدولي بنسبة 6.3 نقاط ليصل إلى 84.1% (مقارنة مع عامل الحمولة لشهر أغسطس 2015 بنسبة 83.3%، وأغسطس 2016 بنسبة 78.6%).

ايضا سجل الطلب (الإيرادات لكل كيلو متر) ابتداء من شهر يوليو نموا من خانتين، ما أبقى على نمو الطلب بنسبة 10.1%، كما ارتفعت القدرة الاستيعابية (عدد المقاعد المتاحة لكل كيلو متر) بواقع 2.6% مقارنة بشهر أغسطس 2016، وارتفع عدد ركاب الناقلة بنسبة 14% ليصل إلى 7.4 ملايين مسافر.

وبالمقارنة مع أغسطس 2015، ازدادت القدرة الاستيعابية بنسبة 18% ليرتفع عدد المسافرين بنسبة 16% والطلب بنسبة 20%. وباستثناء ركاب الترانزيت، ارتفع عدد المسافرين الدوليين بواقع 40%، إلى جانب ازدياد حجم البضائع والبريد خلال شهر أغسطس بنسبة 18% مقارنة مع شهر أغسطس 2016.

أما عن حركة المرور بين يناير ـ أغسطس 2017، فأشارت الشركة إلى ارتفاع الطلب بواقع 5.5%، وفي إجمالي عدد المسافرين بنسبة 6.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع عامل الحمولة الإجمالي خلال هذه الفترة بنسبة 4.3 نقاط ليصل إلى 79%، بينما ارتفع عامل الحمولة الدولي بواقع 5 نقاط تقريبا ليصل إلى 78%.