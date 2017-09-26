أقام مصرف الراجحي ـ فرع الكويت مأدبة غداء لموظفيه بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وقد أقيمت هذه الفعالية في المقر الرئيسي لفرع المصرف في الكويت، وذلك بحضور إدارة البنك والموظفين، والتي تعتبر أحد النشاطات المتنوعة التي يتبعها المصرف تماشيا مع استراتيجيته لتحفيز الروح الوطنية بين الموظفين ودعم العلاقات الأخوية بينهم.

من جانبه، أكد محمد الفزيع مشرف العلاقات العامة والتسويق في مصرف الراجحي - فرع الكويت أن هذا النوع من الأنشطة يأتي حرصا من إدارة المصرف على تعزيز أواصر الصداقة بين الموظفين، وهو ما ينعكس إيجابيا على خدمة العملاء وإنتاج الموظفين الذين أبدوا سعادتهم بهذه المبادرة الطيبة.