صقر: المشروع يتميز بموقعه المتميز وإطلالته الفريدة والتوظيف الأمثل للمساحات السكنية

أعلنت شركة تبارك القابضة عن مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية والذي تنظمه شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل في فندق الريجنسي - البدع.

وقال مدير فرع الشركة في الكويت وليد صقر إن «تبارك» بدأت بإطلاق المرحلة الثانية من أحدث مشروعاتها في القاهرة الجديدة «ناينتي أفينيو»، لافتا إلى أن الشركة بدأت في تسويق المرحلة الثانية للمشروع وهو أحد أبرز المشاريع الإسكانية للشركة، داعيا مختلف الفئات داخل مصر وخارجها لزيارة المعرض والتعرف على مزايا هذا المشروع المتميز.

وذكر صقر أن إنشاء مشروع ناينتي أفينيو تم بعد دراسة عميقة للعوامل الرئيسية لنجاح أي نشاط سكني أو تجاري أو إداري بدءا بالموقع المتميز وعلاقته المباشرة بأهم المحاور المرورية بالقاهرة مرورا بالتصميم المعماري المتميز ليكون ناينتى أفينيو أحد العلامات المميزة في القاهرة الجديدة.

وأوضح أن المشروع يتميز بموقعه المتميز وإطلالته الفريدة والتوظيف الأمثل للمساحات السكنية بمساحات 157م حتى 310م بين وحدات مستقلة ودوبلكس لتناسب جميع الأذواق.

واشار إلى أنه يقع مباشرة على شارع التسعين أمام الجامعة الأمريكية وعلى بعد خطوات من كايرو فيستيفال سيتي مول مما يجعله الأقرب لأهم شبكة طرق رئيسية داخل القاهرة مثل طريق المطار، الطريق الدائري والمعادي والسادس من أكتوبر، لافتا الى أن عمارات ناينتي أفينيو جميعها تشتمل على كراجات خاصة ومداخل فخمة مجهزة للاستقبال ومصاعد وشوارع داخلية فسيحة ونوافير ومناطق ألعاب للأطفال، والوحدات على أعلى مستوى من التشطيبات الداخلية، ومجهزة بفتحات شبابيك واسعة تعطي قاطني الوحدات أجمل المشاهد على حدائق.

وأكد صقر أن «تبارك» حريصة على تقديـــــــم التسهيلات اللازمة لعملائها عند إبداء الرغبة في اقتناء وحدة سكنية من مختلف مشاريعها السكنية بوجه عام ومن مشروع «ناينتي أفينيو» بشكل خاص حيث تقدم تسهيلات عديدة في سداد قيمة الوحدة السكنية بما يتلاءم مع كل العملاء فضلا عن أنها تحرص على تقديم أفضل الوحدات السكنية بأسعار مناسبة تنافس جميع الشركات العقارية الأخرى وبدأت بطرح المرحلة الثانية بدفعات تعاقد تبدأ من 5% مقدما وتسهيلات في السداد حتى 7 سنوات.

وأضاف صقر أن الفرصة مواتية الآن أمام جميع العملاء للاستثمار في مصر لأسباب كثيرة منها انخفاض قيمة الجنيه المصري مما يزيد من فرص الاستثمار بتخفيضات هائلة، مبينا أن المناخ الاستثماري في مصر مقبل على المزيد من النجاحات في مجال التنمية العقارية.