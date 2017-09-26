في إطار حرصه الدائم على توفير أعلى وأرقى مستوى للخدمات المصرفية لعملائه، أعلن بنك الخليج عن تقديم عروض حصرية بالتعاون مع عدد من أبرز وكالات السيارات في الكويت، حيث يمكن للعميل الاستفادة من هذه العروض عند زيارة ممثلي بنك الخليج في معارض السيارات لتمويل سيارتهم الجديدة من خلال البنك.

ويشمل التعاون مع بنك الخليج كلا من وكالات سيارات لكزس، نيسان، تويوتا، شفروليه، كاديلاك، هوندا، كيا، وفورد.

حيث تستمر العروض مع وكالات لكزس ونيسان وتويوتا وشيفروليه وكاديلاك حتى تاريخ 4 أكتوبر2017، أما عروض وكالتي كيا وهوندا فتستمر حتى تاريخ 4 نوفمبر 2017، بينما يستمر عرض وكالة فورد حتى تاريخ 11 نوفمبر2017.

هذا ويتواجد ممثلو بنك الخليج في جميع معارض السيارات في الكويت، وذلك لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لعملاء البنك وغير عملاء البنك عند شراء سيارة أحلامهم.

ويحرص بنك الخليج على التعاون المستمر مع وكالات السيارات لتقديم أفضل العروض على مدار السنة، وذلك سعيا لتقديم أفضل الخدمات لعملائه وتلبية جميع احتياجاتهم.