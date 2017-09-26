أعلن بنك الخليج عن أسماء الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الأسبوع من 17 - 20 سبتمبر 2017.

وتشمل السحوبات اليومية لحساب الدانة جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل فائز خلال أيام العمل.

والفائزون هم: مشاري متعب محمد الشلاحي، نوره عبدالله عبيد المطيري، عبدالعزيز فيصل خالد المطيري، رينوكا اشوك تيمقاري، نبيل محمد روضان الروضان، فاطمه سعد حداد الفضلي، ترسيتا بوتيستا ارلانو، جاسم محمد عبدالرضا زراعي.

وسيجرى السحب ربع السنوي الثالث في 28 سبتمبر على جائزة 500 ألف دينار، أما موعد السحب الرابع والأخير فهو في 11 يناير 2018 ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، مباشرة عبر تحول المبالغ من أي حساب محلي، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.