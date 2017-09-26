خسائر الأسهم في 48 ساعة توازي 2% من الناتج المحلي و30% من الدين الخارجي

القيمة السوقية فقدت 18% من مكاسبها منذ بداية العام في جلستين

التراجع أصاب الأسواق الخليجية كافة ما عدا بورصة قطر

أسهم «بيتك» و«زين» و«وطني» سيطرت على نصف قيمة التداولات وأُغلقت باللون الأحمر محمود صبحي

فقدت البورصة الكويتية 689 مليون دينار من قيمتها السوقية ما يعادل 2.23 مليار دولار، (قرابة 2% من الناتج المحلي الاجمالي و30% من الدين العام الخارجي)، خلال أولى جلستي الأسبوع الجاري فقط، حيث وصلت القيمة السوقية لمجموع أسهم البورصة بإغلاق أمس إلى 29.28 مليار دينار، لتخسر في جلسة أمس الاثنين فقط 360 مليون دينار، بينما كانت قد فقدت في جلسة الاحد 329 مليون دينار ليصل مجموع ما خسرته في الجلستين 689 مليون دينار.

وبذلك تكون البورصة قد خسرت 18% من مكاسبها منذ بداية العام، حيث وصلت القيمة السوقية في آخر جلسات العام الماضي لـ 26.2 مليار دينار لترتفع بقرابة 3.6 مليارات دينار مكاسب حققتها طوال العام حتى جلسة الأربعاء الماضي، حينما وصلت لـ 29.97 مليار دينار وهو ما تآكل بنسبة كبيرة خلال جلستين فقط.

أسباب متباينة

وتواصل مؤشرات البورصة الكويتية تراجعاتها الحادة لليوم الثاني على التوالي وبمعدلات سيولة مرتفعة نسبيا مقارنة بمتوسط قيمة التداولات خلال الشهور الماضية، ويأتي ذلك بالتزامن مع تكالب مجموعة من العوامل على البورصة دفعتها للتراجع ما بين توقعات بتأجيل ادراج البورصة الكويتية بمؤشر فوتسي لمدة عام حتى مع اعلان الموافقة على الانضمام يوم الجمعة المقبل حسب التوقعات وحالة جني أرباح بعد الارتفاعات المتتالية التي شهدها السوق منذ مطلع أغسطس الماضي واخيرا التوترات الجيوسياسية المتوقعة بالمنطقة في حال نجاح استفتاء استقلال إقليم كردستان وما يمكن ان يترتب عليه من توترات تؤثر سلبا على الأسواق المالية.

وعلى صعيد اداء المؤشرات الرئيسية للسوق، فقد تآكلت مكاسب سبتمبر وكثير من اغسطس الماضي ايضا حيث جاء اغلاقها كالاتي:

ـ المؤشر السعري: انخفض 0.41% ليغلق عند 6767.52 نقطة وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ جلسة 10 يوليو الماضي.

ـ المؤشر الوزني: تراجع 1.21% فاقدا 5.26 نقاط ليغلق عند 428.97 نقطة، وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ جلسة 21 أغسطس الماضي.

ـ مؤشر كويت: انخفض المؤشر بشكل حاد بما نسبته 1.69% فاقدا 17 نقطة ليغلق عند 991.64 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ جلسة 30 أغسطس الماضي.

بلغت قيمة التداولات 28.7 مليون دينار من خلال تداول 111.8 مليون سهم وتنفيذ 4543 صفقة.

القياديات باللون الأحمر

تراجع الأسهم القيادية بشكل حاد لليوم الثاني على التوالي يشير الى ان المحافظ الكبيرة وصناديق الاستثمار تتجه للبيع وبقوة في الأسهم القيادية، وهي الأسهم التي من المفترض ان تستفيد من قرار الترقية والمتوقع ان يكون بالموافقة يوم الجمعة المقبل، ما يضع علامات استفهام وضحها تقرير الوطني للاستثمار الذي توقع ان يتم تأجيل الادراج الى شهر سبتمبر 2018 كشريحة اولى، والثانية في مارس 2019، ما أفسد خطط الكبار في الاستفادة من تدفق قرابة 740 مليون دولار لـ 12 سهما فقط يسيطر عليها كبار المستثمرين.

سيطرت 3 أسهم على نصف قيمة التداولات وأغلقت جميعها باللون الأحمر، تصدر «بيتك» أنشط الاسهم بقيمة التداولات والتي بلغت 5.77 ملايين دينار على أسهمه امس ليغلق متراجعا 1.99% فاقدا مستويات الـ 600 فلس ويصل الى 592 فلسا، تلاه سهم «زين» الذي انخفض 1.17% ليصل الى 505 فلوس بقيمة تداولات بلغت 5.16 ملايين دينار وثالثا سهم بنك «وطني» الذي تراجع بشدة بنسبة 2.56% ليغلق عند 760 فلسا.

تراجعات خليجية جماعية

٭ السوق السعودي تراجع بنسبة 1.4% حتى كتابة التقرير ليصل مؤشر تاسي إلى 7223.13 نقطة.

٭ سوق دبي المالي أغلق منخفضا 0.86% ليصل مؤشره العام إلى 3569.4 نقطة.

٭سوق أبوظبي المالي تراجع مؤشره بنسبة 0.67% ليصل لـ 4410 نقاط.

٭ بورصة البحرين شهدت تراجعا بنسبة 0.9% ليغلق مؤشرها عند 1292 نقطة.

٭ بورصة عمان كانت اقل التراجعات بنسبة 0.31% ليغلق مؤشرها عند 2122 نقطة.

٭ خالفت بورصة قطر الأسواق الخليجية وأغلقت على ارتفاع مؤشرها العام بنسبة 0.64% ليغلق عند 6449 نقطة.