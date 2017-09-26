محمود عيسى

وجهت شركة نفط الكويت الدعوة للشركات والتحالفات المعنية لتقديم عطاءاتها بشأن مشروع لإنشاء «مرفق الغاز الجوراسي المرحلة الاولى» بكلفة 3.6 مليارات دولار في محافظة الأحمدي، حيث من المقرر تنفيذه وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء EPC، على ان تقدم العروض في موعد غايته 27 فبراير 2018.

وقالت مجلة ميد ان المشروع سيشتمل على مجمع معالجة مركزي ومرافق خارج الموقع ونظام تجميع خطوط الأنابيب، وسيكون المرفق قادرا على معالجة 590 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، بالإضافة الى طاقة لمعالجة 220 الف برميل من النفط يوميا و1200 طن يوميا من الكبريت.

وقد تم تأهيل الشركات التالية كتحالفات مشتركة لتقديم عطاءاتها بشأن المشروع: اس كيه للهندسة والبناء (كوريا الجنوبية) مع بتروفاك (المملكة المتحدة)، سامسونغ الهندسية (كوريا الجنوبية) مع لارسين اند توبرو (الهند)، وسايبم (إيطاليا) مع تكنيكاس ريونيداس (إسبانيا).

واشارت ميد الى أن المشروع يتم تطويره لتلبية الطلب المتنامي على الغاز في الكويت، في ظل نوايا الحكومة رفع طاقتها الانتاجية من الغاز لتتجاوز 4 مليارات قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2030، ويعتبر هذا المشروع بالغ الاهمية لتوفير متطلبات توليد الطاقة المتزايدة في البلاد.

ويشار في هذا الصدد الى ان الكويت تستهلك في الوقت الحاضر كميات كبيرة من المنتجات النفطية لتلبية احتياجات محطات توليد الطاقة.

وفي ديسمبر 2016، منحت شركة نفط الكويت عقدا لرخصة تكنولوجيا وخدمات اخرى مرتبطة لها لشركة بلاك اند فيتش الاميركية لتوفير خدمات استعادة الكبريت ووحدات إزالة الغاز الحمضي لدعم عمليات معالجة الغاز الطبيعي في المرحلة الأولى من مرفق الغاز الطبيعي الجوراسي، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولية من هذا المشروع في عام 2021.