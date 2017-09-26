50 يوماً مخزون البلاد من «غاز الطبخ».. ومصنعا «أم العيش» و«الشعيبة» يوفران الاحتياجات

أحمد مغربي

علمت «الانباء» من مصادر نفطية مطلعة ان شركة ناقلات النفط الكويتية تنوي اجراء تحديث شامل على اسطوانات غاز الطبخ المنزلي وذلك ضمن مساعي الشركة بتوفير اعلى معايير السلامة والأمان في اسطوانات الغاز.

وقالت المصادر ان الشركة تنوي تجديد أسطوانات غاز الطبخ لكل من فروع الشركة التابعة لها في منطقتي الشعيبة وام العيش، حيث سيشمل المشروع تطوير 264.6 الف اسطوانة غاز وزن 12 كيلو غراماً، و10 آلاف اسطوانة وزن 25 كيلو غراماً، و500 اسطوانة وزن 5 كيلو غرامات في مصنع الشعيبة.

اما مصنع ام العيش فسيتم تطوير 53 الف اسطوانة غاز وزن 12 كيلو غراماً، ونحو 6 آلاف اسطوانة وزن 25 كيلو غراماً.

وذكرت المصادر ان نطاق العمل سيشمل اختبارات التفجير بالرصاص للأسطوانات لقياس مدى قدرة التحمل واختبار الضغط وإعادة الطلاء وختم جميع الأسطوانات. وتخطط الشركة لإجراء عمليات دهان على اسطوانات غاز قديمة بحيث سيتم طلاء 20 اسطوانة زنة 5 كيلو، و7.6 آلاف اسطوانة سعة 12 كيلو في مصنع الشعيبة، وفي مصنع ام العيش سيتم طلاء 1200 اسطوانة وزن 12 كيلو غراماً، و300 اسطوانة لسعة 25 كيلو غراماً.

وطلبت الشركة توريد 4 آلاف اسطوانة غاز سعة 12 كيلو غراماً جديدة في مصنع ام العيش، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي في المنطقة الشمالية. وكانت الشركة قد طلبت 180 الف اسطوانة غاز لمصنع ام العيش مع صمامات.

وفي سؤال حول الطاقة الانتاجية لمصنع الشركة في منطقة الشعيبة قالت المصادر ان الطاقة الإنتاجية الحالية لهذا المصنع تعادل 13 مليون اسطوانة غاز سنويا حجم 12 كغم، ويطبق فرع تعبئة الغاز المسال بتطبيق نظام نوبتي عمل بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي.

واشارت الى ان مصنع ام العيش الذي يقع على مساحة قدرها 150 ألف متر مربع يوفر 15 مليون اسطوانة سنويا، مبينة ان القدرة الإنتاجية الكلية للمصنعين كافية لتلبية احتياجات طلب السوق المحلي حتى العام 2030 وكذلك مضاعفة المخزون الاستراتيجي للغاز المسال للبلاد ليصل إلى أكثر من 50 يوما.

تمديد عقد استشاري مع «اميك» بـ 2.29 مليون دولار

أحمد مغربي

قال مصدر نفطي مسؤول لـ«الأنباء» ان شركة نفط الكويت قررت تمديد عقد استشاري مع شركة اميك الاستشارية البريطانية لتقديم استشارات ادارية رئيسية يتعلق بإصلاح وإعادة تأهيل التربة في مواقع نفطية مختلفة في الكويت.

وذكر المصدر ان تمديد العقد سيكون لنهاية شهر مارس 2018 وبقيمة 2.29 مليون دولار، اي ما يعادل 6.68% من قيمة العقد الاجمالي البالغة قيمته 34.36 مليون دولار والذي وقع في عام 2012.

وأشار الى ان شركة اميك فازت بالعقد الاستشاري سابقا بعد تفوق عرضها المالي على شركة وورلي بارسونز الاسترالية وعرض شركة سميك انترناشنال.

وبين ان الشركة قامت بإعداد الخطط الاستراتيجية المتكاملة لمسح المواقع من الذخائر والمواد المتفجرة، فضلا عن المواصفات الفنية للمناقصات لتمكين الشركات من تقديم العروض وفقا للمواصفات والتصميمات الخاصة.

ويشار في هذا الصدد الى ان التلوث البيئي الذي حل في المواقع النفطية جاء نتيجة للغزو العراقي للكويت في 1990، وقد تم تقسيم الاعمال في هذه المواقع الى 3 مجموعات عرفت بأسماء A وB وC.