وافقت هيئة أسواق المال السعودية الاسبوع الماضي على طرح 30% من أسهم شركة صناعات العزل العربية «عوازل» بعدد أسهم 8.19 ملايين سهم للاكتتاب العام خلال الأسبوع الاول من نوفمبر المقبل بعد اتمام عملية بناء سجل الاوامر واعلان نشرة الاصدار.

تملك بوبيان للبتروكيماويات 21% من ملكية شركة صناعات العزل العربية ما يجعلها احدى الشركات الزميلة.

وبحسب بيان ارسلته الشركة أمس لبورصة الكويت فإنها تدرس كافة الخيارات المتاحة بهذا الشأن وبما يتوافق مع التعليمات الصادرة من الجهات الرقابية السعودية.

ويمثل شركة بوبيان للبتروكيماويات بمجلس ادارة شركة عوازل محمد عبدالعزيز البحر منذ 22 سبتمبر 2014.ت

أسست عوازل عام 1981 وحققت الشركة ارباحا سنوية وصلت قيمتها الى 73 مليون ريال سعودي خلال العام المالي 2016/2017 والذي ينتهي في 31 مارس بانخفاض 21% عن الأرباح المحققة في العام 2015/2016 البالغة 92 مليون ريال سعودي.

إلغاء مزاد بيع 5.37% من أسهم «إنوفست»

أعلنت بورصة الكويت إلغاء المزاد المقرر عقده غدا الأربعاء لبيع عدد 15.4 مليون سهم وبنسبة 5.375% من أسهم شركة انوفست القابضة وهي حصة شركة روماك العقارية.

يأتي الغاء المزاد بسبب وجود قيود على تداول اسهم شركة انوفست القابضة خارج بورصة البحرين وفقا لانظمة مصرف البحرين المركزي والتي تنص على ان من يملك 5% من أسهم شركة مدرجة أو اكثر يجب ان يتم تداول الاسهم في السوق الام في البلد المانحة للترخيص وذلك بحسب إفصاح الشركة للبورصة أمس.