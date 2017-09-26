غندور: ندعم قطاع تمويل البناء والتشييد لدوره المهم في تحريك السوق

غصون الخالد: نقدم خدماتنا من التصميم إلى تسليم المفتاح بضمانات حتى 30 عاماً قال نائب المدير العام للمنتجات التمويلية في مجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد غندور، ان «بيتك» يعمل لبناء علاقات استراتيجية ممتدة مع الشركات العاملة في السوق ومنها العاملة في مجال البناء والتشييد نظرا لأهميته وعلاقته الوطيدة باهتمامات وتطلعات العملاء في الحصول على تمويل لبناء «بيت العمر» وذلك لضمان تقديم افضل المنتجات التمويلية المميزة المشمولة بتسهيلات شاملة وعروض حصرية لعملائه، مما يساهم في دفع حركة الاقتصاد، وتنويع منتجات التمويل المقسط لبناء المسكن الخاص، بما يعزز مكانة «بيتك» وريادته في تقديم خدمات تمويلية مميزة.

وأضاف غندور في تصريح صحافي عقب توقيع اتفاقية تعاون بين «بيتك» وشركة اسيكو للإنشاءات لتوفير حلول تمويلية للعملاء الراغبين في بناء وتشطيب وحداتهم السكنية «للمحافظة على حصتنا السوقية وتنميتها، نعتمد على حلول ائتمانية مبتكرة للعملاء، تلبي احتياجاتهم بمختلف شرائحهم، واليوم نعلن التعاون مع شركة اسيكو للانشاءات ضمن علاقة الشراكة مع الموردين الرئيسين لقطاع الإسكان والتطوير العقارى، حيث يوفر «بيتك» التمويل، وتقوم شركة أسيكو للإنشاءات بتقديم الخدمات الفنية والتقنية للبناء بمواصفات فنية حديثة ذات جودة عالية بأفضل تقنيات وتكنولوجيا البناء الحديث من حيث الجودة العالية في المواد والمواصفات والتنفيذ والالتزام في التسليم.

وشدد غندور على الاهمية التي يوليها «بيتك» لدعم وتطوير وتنمية قطاع الانشاءات، نظرا لصلته الوثيقة باحتياجات شريحة كبيرة من العملاء وأهميته البالغة في حياة كل مواطن، ودوره في دفع عجلة السوق، حيث يرتبط بالعديد من الصناعات والمهن التي تحدث اثرا ايجابيا على قطاعات عديدة من النشاط الاقتصادى في البلاد، مشيرا الى ارتباط اسواق اكثر من 50 سلعة بالنشاط المعمارى والإنشائى.

من جانبها، أعربت رئيس مجلس الادارة لشركة أسيكو للإنشاءات م.غصون الخالد عن تقديرها الكبير لهذا التعاون مع «بيتك» وثقتها في قدرة الجانبين على خدمة عملائهم المشتركين بمجموعة متنوعة من المزايا والتسهيلات، مشيرة الى ان دور الشركة يتواصل مع العميل في كل مراحل البناء منذ مرحلة التصميم والترخيص الى تسليم المفتاح بما في ذلك أي متطلبات وتعديلات إضافية، ويكون ذلك خلال مدة زمنية مميزة وهي 7 أشهر، كما تقدم الشركة الضمانات على سلامة الهيكل الإنشائي للوحدة السكنية لمدة 30 عاما.

وقالت ان هذه الاتفاقية ستتم ترجمتها خلال الفترة المقبلة في برامج وحملات تسويقية تخدم عملاء «بيتك» واسيكو، وتقدم لهم مزايا وتسهيلات حصرية، حيث يتميز «بيتك» بالتعاون مع شركائه في تقديم مثل هذه البرامج والحملات التسويقية التي تساهم في احداث حالة من الرواج في السوق وزيادة المبيعات لدى الموردين، والاهم هو تحقيق احتياجات العملاء بأفضل مستوى ممكن من الخدمة الجيدة.

وأوضحت الخالد ان شركة اسيكو للإنشاءات احدى الشركات التابعة لشركة اسيكو للصناعات التي تعتبر احدى الشركات الكويتية الرائدة في منطقة الخليج العربي التي تساهم في المشاريع التنموية لخدمة الاقتصاد الكويتي، معتبرة ان السوق الكويتي من أفضل الاسواق ويتمتع بأفضل بيئة استثمارية للصناعات الحديثة.

وأشارت الى ان أسيكو نجحت منذ تأسيسها في كسب ثقة عملائها لاسيما المؤسسات الحكومية لما تتمتع به من منتجات متميزة عالميا وتسليم مشاريعها وفقا للجدول الزمني المتفق عليه، موضحة ان أسيكو أثبتت وجودها بالسوق المحلي وبقوة من خلال مساهمتها في المشاريع التنموية التي كان أبرزها إنجاز مدينة سعد العبدالله الذي تمت فيه إقامة 330 فيلا مع الطرق والخدمات وكذلك قامت بتنفيذ اكثر من 4400 وحدة سكنية في الكويت و8800 في دول مجلس التعاون، اضافة الى العديد من الفنادق والمدارس الحكومية والخاصة ومبنى بلدية الصباحية ومبنى بلدية الجهراء ومبنى بلدية الفروانية وسوق المباركية. وتابعت الخالد قائلة ان اسيكو ستظل دوما تعمل من أجل كسب ثقة عملائها والمساهمة في المشاريع التنموية التي تخدم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للمنتجات التمويلية للأفراد في «بيتك» عادل الرشود ان «بيتك» يقدم نسب أرباح منافسة للفلل السكنية الخاصة من خلال 6 تصاميم عصرية بأسعار بناء وتكلفة منافسة تهدف الى تقديم أفضل النماذج العصرية من حيث توزيع المساحة الداخلية والمواصفات الفنية التي تناسب الاسرة الكويتية، بجانب إمكانية التعديل والإضافة لتغطية الاحتياجات السكنية المستقبلية، مع الالتزام بالسرعة والدقة في التسليم خلال مدة 7أشهر، وأقساط سداد شهرية بأقل من تكلفة الإيجار الفعلي، مع إمكانية تأجيل القسط الأول لمدة 12 شهرا.