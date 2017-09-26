15 % نمو مؤشر متوسط قيمة الصفقة لأعلى مستوى في 11 عاماً

9 % تراجع مبيعات القطاع السكني على أساس سنوي

قال تقرير صادر عن وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الدولي ان مبيعات سوق العقار الكويتي خلال أغسطس من العام الحالي تأثرت بمجموعة من العوامل، كان أهمها دخول موسم الحج والعطلة الصيفية، حيث تراجعت مبيعات السوق بنحو 15% على أساس شهري لتبلغ 193 مليون دينار، إلا أنها بقيت أعلى بنحو 24% من مستوياتها في أغسطس من العام الماضي والبالغة حينها نحو 156 مليون دينار.

كما ترافق التراجع في حجم المبيعات مع تراجع وبنسبة 23% في عدد الصفقات مقارنة بالشهر الماضي، حيث سجلت 342 صفقة خلال أغسطس، إلا أن مؤشر عدد الصفقات كان أكبر هو الآخر من قيمته المسجلة خلال أغسطس من العام الماضي حيث بلغ حينها نحو 318 صفقة فقط، في المقابل فقد ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة 11% على أساس شهري ليصل إلى 565 ألف دينار، ليسجل ارتفاعا بنسبة 15% على أساس سنوي أيضا، وليبلغ أعلى مستوى مسجل في شهر أغسطس من الأعوام الأحد عشر السابقة.

تراجع «السكني» و«الاستثماري»

تراجعت مبيعات القطاع السكني 30% على أساس شهري و9% على أساس سنوي، فيما بلغ التراجع في القطاع الاستثماري نحو 50% على أساس شهري و38% على أساس سنوي، في حين سجل القطاع التجاري ارتفاعا بأكثر من الضعفين على أساس شهري وسنوي على السواء، كما ارتفعت مبيعات القطاع الحرفي بنسبة 98% لتسجل أضعاف مستوياتها المسجلة في ذات الشهر من العام الماضي.

وبمتابعة الأداء الشهري لسوق العقار الكويتي من خلال مقارنة أداء السوق خلال أغسطس2017 مع نظرائه من كل عام (أغسطس من كل عام منذ 2007)، وذلك لبيان التغير في مؤشرات السوق مع تحييد بعض الأثر الموسمي، فقد حل شهر أغسطس في المرتبة الخامسة في مؤشر قيمة المبيعات، فيما حل في المركز العاشر في مؤشر عدد الصفقات، كما حل في المركز الأول في مؤشر متوسط قيمة الصفقة.

ثبات نسبي في الأسعار

وقال تقرير «الدولي» ان متوسطات الأسعار سجلت ثباتا نسبيا على أساس شهري، حيث ارتفع متوسط أسعار العقارات السكنية بنسبة أقل من 1% بدعم من ارتفاع الأسعار في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، في تراجعت الأسعار بنسب متفاوتة في بقية المحافظات.

أما في القطاع الاستثماري فقد تراجع المتوسط العام للأسعار بنحو 2% على أساس شهري، متأثرا بتراجع مستويات الأسعار في محافظة مبارك الكبير، فيما بقي عدد الصفقات متدنيا لاحتساب متوسط الأسعار الشهري لبقية قطاعات السوق.

أداء السوق قطاعياً

بلغت مبيعات القطاع السكني نحو 71 مليون دينار خلال أغسطس2017، متراجعة بنحو 30% على أساس شهري وبنحو 9% على أساس سنوي، كما تراجع مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع بنحو 28% على أساس شهري ليصل إلى 227 صفقة فقط، وليبقى أقل من مستوياته المسجلة في الشهر المقابل من العام الماضي وبنحو 1%، كما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع بنحو 3% على أساس شهري وبنحو 8% على أساس سنوي ليبلغ 312 ألف دينار كويتي للصفقة الواحدة.

أما القطاع الاستثماري فقد تراجعت مبيعاته 50% على أساس شهري، وبنحو 38% على أساس سنوي، حيث بلغت مبيعات القطاع نحو 36 مليون دينار فقط، ليسجل أدنى مستوى مبيعات منذ أغسطس2012، كما سجلت في القطاع 69 صفقة فقط، فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع ليصل إلى 525 ألف دينار فقط.

هذا، وقد انتعشت مبيعات القطاع التجاري لتبلغ نحو 52 مليون دينار، جاءت موزعة على 15 صفقة، فيما سجلت 26 صفقة في القطاع الحرفي وبقيمة إجمالية بلغت 30 مليون دينار، فيما شهد قطاع المعارض 5 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 4 ملايين دينار.

أداء السوق جغرافياً

ووفقا للتقرير، حلت محافظة حولي في صدارة محافظات البلاد في مؤشر قيمة المبيعات وبحصة قاربت 24% من مجمل مبيعات السوق تبعتها محافظة مبارك الكبير بحصة نسبية 22% من مجمل المبيعات، فيما حلت محافظة الأحمدي أولا في مؤشر عدد الصفقات وبنسبة قاربت 25% من إجمالي عدد الصفقات، تلتها محافظة مبارك الكبير 25%.