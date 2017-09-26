سلطان: هيكلة 200 مليون دينار ديوناً للبنوك والموردين

25 مليون دينار مخصصات لإعادة الهيكلة وتنظيف الميزانية

ميزانية 2017 ستحمل أرباحاً للمساهمين وغير راضين عن 2016 محمود فاروق

قال رئيس مجلس إدارة شركة مركز سلطان للمواد الغذائية طارق سلطان ان نتائج الشركة في العام 2016 لم تكن مرضية، متوقعا أن تتضمن ميزانية 2017 أرباحا لمساهمي الشركة، في ظل وجود مجلس ادارة جديد للشركة.

جاء ذلك على هامش الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس بنسبة حضور 58% واقرت جميع بنود جدول اعمالها، من اهمها الموافقة على عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

واضاف في تصريحات صحافية عقب العمومية أن التركيز في المستقبل سيكون على عمليات بيع التجزئة في الكويت والتخلص من الأصول غير منتجة والتي ليست لها علاقة بعمليات بيع التجزئة.

وأوضح سلطان أن الانخفاض في الإيرادات بنحو 9 ملايين دينار له علاقة بجودة إدارة الشركة وعدم التركيز على نشاط بيع التجزئة والتشتت بأنشطة خارجية، معربا عن اعتقاده بتحسن الإيرادات مع التركيز على نشاط التجزئة وإمكانية توزيع أرباح على المساهمين في المستقبل.

وبسؤاله عن الأصول غير المجدية، بين السلطان أن الأصول الخارجية والأصول التي ليست لها علاقة بنشاط التجزئة سيتم التخلص منها وسيتم تركيز موارد الشركة على تحسين قدراتها التنافسية في الكويت.

وعن المخصصات التي تم احتسابها بقيمة 25 مليون دينار مقابل قيمة بعض الأصول، لفت السلطان الى أن هناك عدة مخصصات تم احتسابها لها علاقة بالمخزون والاستثمارات التي قامت بها الشركة في السابق ستساعد في إعادة هيكلة الشركة وفي تنظيف ميزانيتها خلال الفترة القادمة.

وفي تعليقه عن إغلاق مركز سلطان الشعب وتأثيره على ميزانية الشركة قال إن الشركة حاليا تعمل على إعادة هيكلة ديونيها المحلية مع البنوك المحلية ولدى مركز سلطان ديون بنحو 70 مليون دينار للموردين و130 مليون دينار للبنوك المحلية، وإغلاق هذا الفرع أمر له واقع سلبي على مساهمي الشركة خاصة في وضعها الحالي، ومن المفترض أن تتمتع عقود الإيجار بنوع من الاستمرارية.

إعادة هيكلة

من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة عصام الرفاعي في تصريحات صحافية إن أداء شركة مركز سلطان في العام 2017 مختلف جدا عن السنوات السابقة وهي الآن في طور إعادة هيكلة أصولها وتطويرها والتركيز على نشاطها الرئيسي وهو التجزئة والتخلص من بعض الاستثمارات الأخرى بالاستعانة بطاقم الموظفين الحاليين أصحاب الخبرة العالية، وسيتم التخلص من بعض الأنشطة التي كانت ملازمة لنشاط الشركة الأساسي سواء من خلال بيعها أو تغيير نشاطها لتعزيز نشاط التجزئة، مبينا أن حجم القوة الشرائية لعملاء مركز سلطان لم تنخفض ولكن المنافسة الموجودة في السوق قد تنقص من المرتادين ولكنه محافظ على نسب الشراء التي ترتفع بنسب بسيطة ملموسة لدى إدارة الشركة.

وأوضح أن السنوات المقبلة ستشهد خطة خماسية من الممكن أن يتم وضعها للتوسع داخل الكويت ومن ثم إلى خارجها، وهو ما يعني أن الكويت هي بؤرة اهتمام مركز سلطان في العام 2017.