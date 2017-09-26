أبو الحسن: استطاعت «أرزان ثروات» تحقيق عوائد للمستثمرين تتجاوز التوقعات

أعلنت شركة أرزان ثروات والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية أنها قدمت استشارة ناجحة لعملائها لبيع مستودع في ألمانيا والذي يستخدم كمركز توزيع قطع غيار من قبل شركة فولكس واجن للسيارات (VW).

وقد تم شراء العقار في ديسمبر 2014 بهدف الحصول على توزيعات نقدية بنسبة 8.25% تدفع شهريا للمستثمرين، بالإضافة إلى معدل عائد داخلي على الاستثمار بنسبة تقارب 10% خلال فترة 3 سنوات.

جدير بالذكر أنه خلال فترة الاستثمار التي بلغت 2.75 سنوات فقد حقق هذا الاستثمار التوزيعات النقدية المتوقعة، بنسبة 8.25% مدفوعة شهريا للمستثمرين، كما بلغ معدل العائد الداخلي نسبة 11% سنويا، وذلك بعد خصم قيمة الضرائب والرسوم.

ولاشك أن المواصفات العالية للعقار وموقعه المميز، بالاضافة الى المتانة المالية للمستأجر، قد جلبت اهتماما كبيرا للعقار من قبل السوق، وأدت الى تحقيق سعر بيع جذاب ومميز لمستثمري أرزان ثروات، حيث بلغ إجمالي العائد على حقوق المساهمين نسبة 30.2%.

وقد قامت شركة أرزان ثروات بدور المستشار الاستراتيجي لبيع العقار بالاشتراك مع شركة 90 نورث العقارية التي قامت بدور الاستشاري العقاري.

ويعتبر بيع هذا العقار هو رابع عملية تخارج لأرزان ثروات في عام 2017 وهو خامس تخارج في تاريخ الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لأرزان ثروات مهند أبو الحسن: «نحن سعداء لقدرتنا على تقديم الاستشارة الى عملائنا لهذا التخارج الرابع لعام 2017، فقد استطاعت أرزان ثروات مرة أخرى تحقيق عوائد للمستثمرين تتجاوز التوقعات الأولية، حيث إن صفقة VW تعزز الاستراتيجية الأساسية لأرزان ثروات وهي حفظ وحماية ثروات المستثمرين وتحقيق دخل شهري ثابت وآمن وجذاب.

وأضاف أبو الحسن: «جميع التخارجات الخمسة التي تمت منذ تأسيس أرزان ثروات حققت نتائج أعلى من تقديراتنا الأولية، إذ إننا دائما نشجع عملاءنا على تنويع استثماراتهم عبر العديد من الفرص، وأن العميل الذي استثمر في جميع الاستثمارات الخمسة التي تم التخارج منها حتى الآن قد حقق معدل عائد داخلي على استثماراته بنسبة 15.6% سنويا، وذلك بعد خصم قيمة الضرائب والرسوم، والتي تشمل متوسط عائد شهري يساوي 8.4% سنويا».