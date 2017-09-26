محمود عيسى

فازت شركة لارسين آند توبرو الهندية من شركة نفط الكويت بعقد قيمته 262 مليون دولار لبناء خط أنابيب جديد TL5 لنقل النفط الخام من شمال الكويت إلى منطقة الأحمدي في جنوب البلاد، حيث من المقرر إنجاز مشروع خط الانابيب الذي سينقل مليون برميل يوميا بحلول الربع الثالث من عام 2020.

وذكرت مجلة ميد ان الشركة الهندية الفائزة بالعقد سبق ان قدمت ادنى عرض للمشروع في يوليو الماضي، فيما قدمت شركة المقاولون المتحدون اللبنانية ثاني أدنى عرض بقيمة 312 مليون دولار، تلتها شركة سايبيم الإيطالية، التي قدمت عرضا بقيمة 345 مليون دولار وأخيرا شركة تشاينا ناشيونال بتروليوم كوربوريشن الصينية بواقع 367.3 مليون دولار.

واشارت المجلة الى ان الشركات الأربع التي قدمت العروض كانت من بين 17 شركة عالمية سبق تأهيلها لتقديم مقترحات بشأن مشروع خط الانابيب TL5 الذي سينقل النفط الخام إلى مجمع الصهاريج الشمالية والجنوبية للتصدير.

ويشمل نطاق العمل في المشروع تنفيذ خط أنابيب TL5 جديد مع جميع الأعمال المرتبطة به، فضلا عن الصمامات واجهزة الرقابة والتحكم والمحطات والمعدات، بالاضافة الى تعديل وتحديث خط الانابيب TL3 الحالي، وغير ذلك من الاعمال.

كما سيوفر الخط، الوصلات مع مشروع تطوير حقل فارس للنفط الثقيل وكذلك بناء خط أنابيب استراتيجي جديد لتصدير الغاز من شمال الكويت إلى ميناء الأحمدي.

تجدر الإشارة الى ان شركة نفط الكويت تقوم بتحديث البنية التحتية لمرافق نقل النفط الخام والتخزين والتصدير في غمرة مساعيها لزيادة الانتاج الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020.

وكانت الشركة قد خططت لطرح المناقصة لخط أنابيب TL5 بالتزامن مع طرح مناقصة بناء مركز التجميع رقم 32 الذي تمت ترسيته في وقت سابق من هذا العام على شركة بتروفاك البريطانية، ويجري بناء مركز التجميع بتكلفة تبلغ 1.65 مليار دولار للتعامل مع الحموضة المتزايدة في نفط حقل برقان الجنوبي الشرقي.

وبالاضافة الى فوزها بهذا العقد، فان شركة لارسين آند توبرو تنفذ حاليا مشروع بناء مركز التجميع رقم 30 الذي رسا عليها في عام 2014، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع في وقت لاحق من هذا العام.