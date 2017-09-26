أظهرت بيانات احصائية تركية أمس أن الكويتيين جاءوا في المرتبة الثالثة بعد العراقيين والسعوديين من حيث شراء الأجانب للعقارات بتركيا في أغسطس الماضي.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الاحصاء التركية ان المواطنين الكويتيين اشتروا 135 عقارا في أغسطس الماضي ليحتلوا المرتبة الثالثة بعد العراقيين الذين تصدروا قائمة الترتيب بشراء 317 عقارا، في حين جاء السعوديون ثانيا بشراء 198 عقارا، ثم الروس 95 عقارا، فالأفغان 81 عقارا.

وأشارت البيانات إلى أن مبيعات العقارات للأجانب في تركيا سجلت ارتفاعا في أغسطس الماضي 11.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مبينة ان العدد الاجمالي للمبيعات بلغ 1684 عقارا.

واضافت ان مدينة اسطنبول كانت اكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب في أغسطس الماضي، اذ بلغ عدد العقارات المبيعة 524 عقارا، تلتها أنطاليا بعدد 376، ثم يالاوا بعدد 103، ثم آيدين بعدد 101، ثم بورصة بعدد مئة، ثم طرابزون بعدد 99 عقارا.

وفيما يتعلق بمبيعات العقارات في تركيا بشكل عام، اشارت البيانات الى انها ارتفعت أيضا خلال أغسطس الماضي 4.7% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، اذ تم بيع 120198 عقارا في جميع انحاء تركيا.

وذكرت البيانات ان اسطنبول جاءت في المرتبة الاولى بين المدن التركية الاكثر بيعا للعقارات في أغسطس الماضي، اذ بلغت مبيعاتها 18696 عقارا، تلتها أنقرة بعدد 12630 عقارا، ثم أزمير بعدد 6838 عقارا، فيما حلت مدينة هكاري في أسفل القائمة بمبيعاتها البالغة 13 عقارا.