أعلنت «إنفستكورب»، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، عن استحواذ ذراعها للاستثمار العقاري بالولايات المتحدة الأميركية، على 6 عقارات سكنية في أريزونا وفلوريدا، تبلغ قيمتها الإجمالية 350 مليون دولار تقريبا، وتتميز هذه العقارات بموقعها الاستراتيجي في أسواق تمتلك العديد من مقومات نمو الطلب على المجمعات السكنية المخصصة للإيجار.

بهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لـ «إنفستكورب» في الكويت يوسف اليوسف: «لا تزال الولايات المتحدة تمثل سوقا عقارية جذابة لإنفستكورب، ونفخر بنجاحنا في بناء محفظة قوية في هذه السوق على مدى السنوات العشر الماضية، حيث تشمل عقارات تتواجد ضمن مناطق النمو الرئيسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ونحن على قناعة بأن هذه الاستحواذات الجديدة تمثل إضافة قيمة إلى محفظتنا، ومن شأنها تعزيز حضورنا في السوق».

والعقارات الستة هي:

٭ «هايبوينت كلوب» و«مونتفيستا أت ويندمير»: عبارة عن مجمعين سكنيين يضمان معا 708 شقق سكنية، ويقع المبنيان في سوقين مختلفتين في منطقة أورلاندو الحضرية بولاية فلوريدا.

ومن المتوقع أن تسجل هذه السوق على مدى السنوات الخمس المقبلة واحدا من أعلى خمس معدلات نمو في البلاد على صعيد التعداد السكاني، وفرص العمل، والناتج المحلي الإجمالي.

٭ «أكواديرود»: مجمع سكني مزود بحدائق ويتألف من 616 شقة، ويقع هذا العقار في منطقة «ساوثسايد/ باي ميدوز» بمدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا، والتي تتميز بالكثافة السكانية ومعدلات الدخل المرتفع، وشهدت المنطقة نموا قويا بفضل موقعها القريب من مراكز فرص العمل والترفيه والتعليم العالي، ويمتاز هذا المجمع السكني بكونه يقع قبالة «مجمع ديرود التجاري» الذي يضم عددا من الشركات الكبرى بينها «فلوريدا بلو» و«ميرل لينش» و«يونايتد هيلثكير» و«بنك فيديليتي».

٭ «أركاديا كوف» و«توسكـــاني بالمــز»، و«ميدتاون أون مين»: 3 مبان متعددة الوحدات السكنية المطروحة للإيجار تقع في المنطقة الحضرية من مدينة فونيكس، وتضم هذه العقارات مجتمعة 1486 وحدة سكنية، وتعتبر «فونيكس» سوقا جذابة تشهد نموا متواصلا تدعمه تكاليف معيشة مناسبة وشبكة مواصلات متطورة وبيئة مشجعة للأعمال.