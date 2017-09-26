أكدت هيئة أسواق المال الكويتية أهمية تطوير التمويل المستدام المبني على أسواق المال الناشئة ولاسيما وسط التحديات التي تواجهها وتؤثر على نمو وتطور هذه الأسواق.

وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس إنها شاركت في مؤتمر واجتماع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو) السنوي الذي عقد في العاصمة السريلانكية كولمبو أخيرا بوفد ترأسه نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة مشعل العصيمي.

وأضافت أن المؤتمر استعرض تأثير التكنولوجيا في مجال التمويل بأسواق المال وكيفية استفادة الأسواق الناشئة من التكنولوجيا الحديثة دون الإخلال بأطرها التنظيمية.

وأوضحت أن لجنة النمو والأسواق الناشئة عقدت على هامش المؤتمر اجتماعها السنوي الذي تناول بحث ومناقشة إجراءات مواجهة التحديات الخاصة بتطوير تمويل مستدام مبني على أسواق المال بما في ذلك دور صانعي السياسات والجهات الرقابية.

وذكرت أنها شاركت بالاجتماع للمرة الأولى عضوا في منظمة (الأيسكو)، حيث انحصرت المشاركات السابقة قبل الانضمام الى المنظمة بصفة عضو مراقب.

وبيّنت أن الاجتماع تطرق إلى موضوع انشاء نظام إلكتروني لتبادل المعلومات بين الأعضاء واعتباره منصة بيانات يمكن الرجوع إليها للاستشارة أو لاستعراض المعلومات.

ولفتت الهيئة إلى دعمها للنظام لأنه سيعمل على تسهيل المعاملات والإجراءات وتعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في المنظمة، مشيرة إلى أن توافر المعلومات سيصب في صالح استقطاب المستثمرين في الأسواق الناشئة.