قال محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل ،في كلمته بافتتاح مؤتمر "يورومني الكويت" اليوم، إن هناك تحسنا ملحوظا في جودة الأصول لدى البنوك، والذي يعكسه تراجع معدل القروض غير المنتظمة بشكل ثابت ليصل إلى مستوى تاريخي منخفض بلغت نسبته 2.2%. كما ترافق ذلك مع إجراءات لضمان تكوين البنوك مخصصات كافية، بناء على تحليل شمولي للبيانات.

وذكر أن بنك الكويت المركزي قام بتعزيز معيار كفاية رأس المال من خلال رفع النسبة الرقابية مع تحسين جودة رأس المال المطلوب بوصول معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي الكويتي نسبة 18.6%، وهي أعلى من النسبة المقررة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية.

واكد أن المركزي الكويتي قام بتطبيق معيار مبسط للرفع المالي لمساندة معيار كفاية رأس المال.

ويبلغ معدل الرفع المالي للبنوك الكويتية 10.1%، وهو ما يفوق النسبة العالمية المقترحة والبالغة 3%.