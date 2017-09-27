أظهرت قائمة اكثر البنوك امانا التي اعدتها ونشرتها مجلة جلوبل فايننس العالمية، احتفاظ بيت التمويل الكويتي «بيتك» بمركزه الاول كأكثر البنوك الاسلامية امانا في الكويت، ومركزه الثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فيما جاء في المركز السابع على مستوى الشرق الأوسط، والرابع والعشرين بين 50 بنكا وضعتها مجموعة جلوبل فايننس في قائمة البنوك الآمنة على مستوى الاسواق الناشئة، متقدما بذلك عن ترتيبه العام الماضي.

وتعتمد القائمة التي تصدرها جلوبل فايننس سنويا منذ 25 عاما، وتعد الاكثر موثوقية في مجالها، وتغطي اكثر من 500 بنك، على مجموعة من الحقائق منها حجم الاصول والأعمال والمؤشرات المالية ومعدلات الارباح والايرادات التشغيلية بالإضافة الى معايير الالتزام والحوكمة.

ويؤكد تصدر «بيتك» لهذه المراكز المتقدمة في قائمة البنوك الاكثر امانا على اكثر من تصنيف جغرافي، سلامة مسيرة وتوجهات ونجاح اداء البنك في ظل اجواء الذكرى الأربعين لتأسيسه، بالإضافة الى متانة وضعه المالي وحجم أعماله وخدماته.

ورغم عمل «بيتك» وانتشاره في عدة اسواق حول العالم بشبكة فروع تصل الى نحو 500 فرع، فان السياسات الحصيفة والقرارات المدروسة التي تتخذ، تحقق لـ «بيتك» وعملائه عوامل امان عديدة، حيث يساهم التطبيق الحرفي لمعايير الالتزام المهني والشرعي في استمرار سياسة «الأمان والاطمئنان» على اسس وقواعد ثابتة ومنهجية وفق رؤية واضحة لتحقيق الربحية المستدامة والنمو المتوازن والأداء النوعي المستند الى قاعدة صلبة من حصة سوقية واسعة ومنظومة خدمات ومنتجات منافسة ومتطورة بالإضافة الى قدرات بشرية وضوابط وتعليمات تنظيمية تضاهي مثيلاتها في البنوك العالمية الكبرى.

وقد استطاع «بيتك» تحقيق نمو مستدام، ومواجهة تقلبات وتحديات في الأسواق المختلفة التي يعمل فيها، مما عزز الثقة لدى عملائه وساهم في توسيع حصته السوقية، ليظل متصدرا السوق المحلي، محتفظا بريادته على الصعيد الدولي، وقادرا على المنافسة وتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة ومتطورة في اسواق تعلو فيها حدة المنافسة بشكل كبير، الا ان السمعة الجيدة وتميز العلامة التجارية والتطوير المستمر للأداء، يجعل حالة الإقبال المتزايد عالميا على المنتجات والخدمات الموافقة للشريعة تصب في حصة «بيتك» فتحقق له الصدارة والتميز وتعزز ريادته على كافة الأصعدة وفى مختلف المجالات.