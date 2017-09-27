العائد الاستثماري المتوقع لهذه الصفقة على قطاع التوريد التركي المحلي يقدر بنحو مليار دولار

بدأت «الخطوط الجوية التركية» محادثاتها مع شركة «بوينغ» لشراء 40 طائرة من طراز «بوينغ 787-9 دريملاينر»، وذلك خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة «الخطوط الجوية التركية» ورئيس اللجنة التنفيذية إلكر آيجي: يمثل اتفاقنا مع شركة «بوينغ» لشراء طائرات بوينغ 787-9 دريملاينر خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز تجربة مسافرينا باعتبار هذه الطائرات الأحدث والأكثر تطورا في العالم، ومن المتوقع أن يلعب طلب الشراء دورا بالغ الأهمية في دعم أعمالنا المتنامية خلال السنوات القادمة، كما نتطلع قدما إلى توطيد علاقتنا مع شركة بوينغ، وخلال محادثاتنا لاستكمال طلب الشراء، نقيم بدقة العائد الاستثماري لهذه الصفقة على قطاع التوريد التركي المحلي بنحو مليار دولار.

وعلاوة على الالتزام بطلب الشراء، أعلنت «بوينغ» والحكومة التركية عن مبادرة بين الشركة والطيران الوطني التركي بهدف دعم نمو قطاع الطيران والفضاء التركي، تماشيا مع «رؤية تركيا 2023»، وكذلك ترسيخ حضور «بوينغ» في السوق.

من جانبه، قال راي كونر، الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ»: تعود علاقة بوينغ مع تركيا إلى أكثر من 70 عاما شهدت إبرام العديد من الشراكات المميزة طويلة الأمد.

ومن خلال تعاوننا اليوم مع الحكومة التركية، نرتقي بهذه العلاقة إلى مستوى جديد، الأمر الذي سيحفز نمو قطاع الطيران والفضاء التركي وتحقيق هدف بوينغ طويل الأمد لترسيخ حضورها في السوق.

وبصرف النظر عن هذا، نثمن بشكل كبير التزامنا بطلب الشراء الجديد الذي أعلنا عنه بالتعاون مع «الخطوط الجوية التركية»، الناقل الوطني لتركيا، ونتطلع إلى الارتقاء بهذا التعاون الناجح أكثر فأكثر خلال المراحل القادمة.

وتحدد هذه المبادرة إطار عمل استراتيجي يحقق الانسجام بين استثمارات وبرامج «بوينغ» وأبرز الشخصيات أصحاب المصلحة في قطاع الطيران التركي، وذلك ضمن مجالات البحث والهندسة وتطوير المهارات.

كما أنها تعكس ثقة «بوينغ» بإمكانات تركيا المستقبلية كسوق بالغة الأهمية ولاعبا فاعلا في القطاع على المستوى العالمي.