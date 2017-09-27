أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عن تنظيم محاضرة طبية عن التغذية الصحية لموظفيها، بالتعاون مع مستشفى السلام الدولي واخصائية التغذية نور العمر.

وتطرقت العمر خلال محاضرتها الى أساليب جديدة للتغذية الصحية للراغبين في إنقاص أو زيادة وزنهم، وكيفية تناول الأطعمة المفيدة التي تساعدهم على بناء جسم سليم ومعافى.

وقد تم تخصيص عيادة خاصة في مقر VIVA الرئيسي الكائن في برج أولمبيا، حيث تم فحص معدل السكر في الدم لدى الموظفين، بالإضافة الى فحص معدل ضغط الدم، وقياس نسبة الدهون والكتلة العضلية في الجسم.

وقد شهدت هذه الحملة الصحية إقبالا كثيفا من قبل الموظفين في VIVA، الذين أكدوا على مدى أهمية الفحص الدوري للوقاية من الأمراض المزمنة.

وتأتي هذه الحملة ضمن إطار برنامج VIVA للمسؤولية الاجتماعية، في مجال الصحة، والتي تستهدف موظفيها، لأنهم الركيزة الأساسية التي تبني عليها VIVA آمالها وتطلعاتها، لذا تحرص دائما على توفير البيئة الصحية المناسبة لهم.