بوشهري: الاتفاقية تستهدف الاستفادة من المواهب الشابة لتطوير منتجات وخدمات جديدة

وقعت الشركة الوطنية للتنظيف اتفاقية مع مجموعة بيركلي للأبحاث وشركة كويت فنتشرز لإدارة المشاريع لإطلاق مختبر «الابتكار» وهو الأول من نوعه في الكويت، حيث بدأ في قبول طلبات التقديم من الأحد الماضي وتستمر حتى 26 أكتوبر 2017.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتنظيف محسن بوشهري خلال مؤتمر صحافي بمناسبة إطلاق المختبر «إن هذه الاتفاقية تستهدف الاستفادة من المواهب الشابة الريادية الفريدة في الكويت لتطوير منتجات وخدمات جديدة، إضافة إلى إطلاق «روح الابتكار» والمساهمة في التنمية البشرية للكويت

ولفت إلى أن «الوطنية للتنظيف»، شركة رائدة في مجال إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي، وتستقبل حاليا طلبات التقديم في مختبر الابتكار الخاص بها، وستقوم مجموعة بيركلي للأبحاث بالاشتراك مع شركة كويت فنتشرز لإدارة المشاريع بتقديم برنامج مدته 5 أسابيع، والذي يوفر دورة تأسيسية لتعليم أصحاب المشاريع كيفية رسم الأفكار وبنائها وأيضا تعلم كيفية تحويل الأفكار إلى دخل. وسيتلو ذلك فترة 4 أسابيع مكثفة هدفها اكتشاف العملاء والإرشاد والتدريب».

وتابع بالقول: سيتم منح كل فريق ميزانية معقولة لتغطية نفقات مرحلة اكتشاف العملاء.

وفي نهاية برنامج الخمسة أسابيع ستقوم الفرق بعرض خطط عملهم على الشركة الوطنية للتنظيف لاحتمال الحصول على تمويل وفترة احتضان، مؤكدا أن هذا البرنامج مفتوح لفرق جديدة وشركات ناشئة قائمة وأيضا فرق من داخل الشركة الوطنية للتنظيف وشركاتها التابعة التي تتخذ من الكويت مقرا لها.

وأردف: تتوقع الشركة الوطنية للتنظيف اكتشاف وتطوير منتجات وخدمات جديدة ذات صلة بخطوط أعمالها وتلك الخاصة بشركاتها التابعة، بما في ذلك مجالات إدارة النفايات (جمع نفايات البلدية والتخلص منها، وإدارة النفايات البيئية، والمعالجة البيولوجية، وغيرها)، إضافة إلى الزراعة وتنفيذ مسطحات المناظر الطبيعية، ومكافحة الحشرات، وخدمة غسيل الملابس، وخدمة توقيف السيارات (فالي)، وخدمات الأمن.

وتهتم الشركة الوطنية للتنظيف أيضا بشركات التكنولوجيا الناشئة ورواد الأعمال الآخرين الذين لديهم ابتكارات تتعلق بالأعمال الداخلية والأنشطة اللوجستية داخل شركاتهم.

وسيكون قبول طلبات التقديم عبر الإنترنت على العنوان التالي: kventures.io/apply. وسيتم إبلاغ مقدمي الطلبات الناجحين بحلول تاريخ 5 نوفمبر 2017، حيث يبدأ البرنامج ومدته 5 أسابيع في 12 نوفمبر 2017.

وشدد على أن الشركة متحمسة جدا للشراكة مع كل من مجموعة بيركلي للأبحاث وشركة كويت فنتشرز لإدارة المشاريع، لافتا إلى أن الاتفاقية تمثل فرصة تجارية رائعة.

وإننا نتطلع إلى الاستفادة من المواهب الريادية والأفكار الجديدة في الكويت وإقامة شراكات لبناء فصل جديد ضمن قصة نجاح الشركة الوطنية للتنظيف محليا ودوليا.

من جانبه، قال مدير العام مجموعة بيركلي للأبحاث، جاريد ويليس: «نحن سعداء للعمل مع كل من الشركة الوطنية للتنظيف وشركة الكويت للمشاريع في مشروع مختبر الابتكار الذي يعتبر نسخة خاصة بالشركة الوطنية للتنظيف وهي الأولى في مجالها من نوعها في الكويت، مبينا أن العمل مع هاتين الشركتين يمثل فرصة فريدة لرواد الأعمال الكويتيين لتطوير أفكارهم جنبا إلى جنب مع شريك راسخ وذي خبرة، لذا نتوقع أن تكون هذه شراكة مثمرة لجميع الأطراف».

بدورها، أوضحت العضو المنتدب لشركة كويت فنتشرز لإدارة المشاريع سارة العتيقي أن هذه الظاهرة الدولية تعد مبادرة إيجابية تأتي إلى الكويت، معربة عن سعادتها للعمل مع شريك قوي مثل الشركة الوطنية للتنظيف عبر مشروع مختبر الابتكار.