المؤتمر سيناقش آخر التطورات في طرق الجراحات الجديدة والأجهزة الطبية الحديثة

يرعى بنك وربة مؤتمر جمعية الجراحين الكويتية في نسخته الأولى والذي من المقرر أن تنطلق أعماله في 28 سبتمبر وتستمر حتى 1 أكتوبر من العام الحالي في فندق جميرا المسيلة، في الكويت.

ويمثل هذا المؤتمر حدثا طبيا وتعليميا هاما على المستوى العربي والإقليمي والدولي نظرا لمضمون جدول أعماله وعدد المشاركين فيه الذي من المتوقع أن يصل لنحو 500 من الجراحين في مختلف التخصصات القادمين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى حضور دولي وإقليمي من صناع القرار في المجالات الطبية ومصنعي الأدوية والأجهزة الطبية.

وخلال المؤتمر، ستتم مناقشة آخر التطورات في البحث العلمي حول طرق الجراحات الجديدة والأجهزة الطبية الحديثة، كما سيتخلله ندوات ومناظرات من أمهر الجراحين المشهورين دوليا الذين سيتطرقون الى الابتكار والتقييم في مجالات متعددة وغيرها الكثير من الموضوعات الحساسة والمحورية في مجال الطب.

من جانبه عبر أيمن المطيري مدير أول الاتصال المؤسسي لمجموعة التخطيط الاستراتيجي في بنك وربة، عن سعادته برعاية هذا المؤتمر مشيرا الى أن تطور أنظمة التعليم والصحة والاقتصاد يعتبر من أهم عناصر ومؤشرات تقدم الدول، كما ركز على أهمية العناية بتطور القطاع الطبي في الكويت على الأخص بغية تلبية الاحتياجات الصحية للأفراد لا سيما لكونه يمثل واحدا من أكبر القطاعات وأهمها وأكثرها نموا على مستوى العالم وبأن بنك وربة لن يتوانى عن المشاركة في هذه مثل الفعاليات المفصلية والمهمة والتي تعكس اهتمامه بهذا القطاع والعاملين به.