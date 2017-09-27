إطارات جيولاندر من يوكوهاما متوافرة اليوم بتكنولوجيا BluEarth

نظمت مؤسسة محمد ناصر الساير، إحدى شركات مجموعة الساير القابضة والموزع المعتمد لإطارات يوكوهاما في الكويت، السحب الثالث الخاص بعرضها المميز احتفالا بذكرى مرور 100 عام على استخدام إطارات يوكوهاما وذلك في مركز يوكوهاما كندادراي، في 14 سبتمبر 2017، حيث أعلنت عن الفائزين في عرض الصيف المميز من يوكوهاما.

والفائزون بالعرض هم: عبدالله سرحان عبدالله 10 قطع نقدية ذهبية، علي ناصر عبدالله 5 قطع نقدية ذهبية، عبدالعزيز مساعد الدوسري 4 قطع نقدية ذهبية، عيد سعود العازمي 3 قطعة نقدية ذهبية، كما سجل السحب فوز كل من: مبارك براك الهيفي، سلمان محمد العجمي، ياسر أسعد يوسف، محمد صبحي ملا، عواد مسياح عواد العازمي، علي هاني الحداد، بقطعتين نقديتين ذهبيتين لكل منهم.

وقد تم تنظيم السحب تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة لشؤون حماية المستهلك الى جانب كريشنا كومار مدير عام قسم الإطارات والزيوت والأصباغ وقسم معدات الكراجات في مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده، وانديربال سينغ مدير أول مبيعات الإطارات من الساير يوكوهاما، بالإضافة إلى محمد أمين نسيمي مدير أول تسويق ما بعد البيع.

من جانبه أعرب كريشنا كومار عن شكره للعملاء على التفاعل الرائع وشكرهم لجعل هذا العرض ناجحا، والذي يخول العملاء عند شرائهم إطارات يوكوهاما من الوكيل المعتمد الحصول على فرصة الفوز بقطع ذهبية.

إطلاق «جيولاندر»

كما أعلنت شركة يوكوهاما مؤخرا عن إطلاق «جيولاندر G055» وهي إطارات سيارات الدفع الرباعي التي تستند في أدائها الى تكنولوجيا إطارات «BluEarth» المتطورة للشركة والتي تظهر بشكل واضح على الجهة الجانبية للإطار، بالإضافة إلى تقديم أداء القيادة اللازم على مختلف أنواع الطرقات، حيث تساهم الاطارات الجديدة في كفاءة استهلاك الوقود والراحة والسلامة الخاصة بالمركبة.

وتستهدف إطارات «جيولاندر G055» مركبات الدفع الرباعي المصممة بشكل أساسي لطرقات المدينة بما في ذلك موديلات كروس اوفر العصرية ومركبات الدفع الرباعي صغيرة ومتوسطة الحجم الرائجة حول العالم.