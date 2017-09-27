أعلنت شركة الديار العقارية مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية والذي تنظمه شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل في فندق الريجنسي ـ البدع، بمشاركة نحو 35 شركة محلية وخليجية وعالمية. وقال مدير المبيعات في الشركة شفيق حيضروني: بعد الانتهاء الكامل من مبيعات منتجع «المنتزه اليجا» تطرح شركة الديار العقارية المالكة والمطورة احدث مشاريعها في سراييفو بحي إليجا منتجع «لؤلؤة اليجا» ويعد المنتجع من المشاريع المتميزة في المنطقة، فهذا الصرح المعماري الجبلي يتدرج على أكثر من 65 ألف متر مربع من المساحات الخضراء والشوارع الواسعة وبحيرة صناعية على مساحة 2000 متر مربع ولذلك إن كنت تبحث عن ملاذ صيفي للاسترخاء والراحة فتأكد ان فيلات وشقق منتجعنا ستلبي كل احتياجاتك. وتابع: عند اكتمال منتجع «لؤلؤة اليجا» سينعم ساكنوه بخدمات ووسائل راحة ذات مقاييس عالمية، من مركز ترفيهي، وناد رياضي، وحمام سباحة داخلي، ومطعم ومقهى في الديوانية وسيتم توفير خدمات توصيل من المطار ووكالة سياحية ومركز تأجير السيارات وإدارة الاملاك. vوأكد حيضروني أن المشروع الذي تقوم الشركة بتسويقه وتطويره وهي المالكة له هو «منتجع المنتزه إليجا» بمساحة إجمالية تقدر بـ 120 ألف متر مربع وهو يقع في منطقة إليجا إحدى مناطق وضواحي العاصمة سراييفو، ويتميز موقع المشروع بقربه من الخدمات الرئيسية ومراكز التسوق ونبع البوسنة الشهير، وكذلك قربه من المطار، حيث يبعد عنه مسافة لا تزيد على 4 كم. وتابع: يتميز منتجع المنتزه بإطلالته الخلابة وباحتوائه على جميع الخدمات الأساسية مثل المسجد، سوبر ماركت، نظام أمني متكامل 24/7، ممشى داخلي، ناد صحي متكامل، ديوانيات ملاعب رياضية، خدمات صحية، مكتب خدمات سياحية، وإدارة أملاك، وكما تتنوع الوحدات السكنية بين فلل منفصلة وفلل مزدوجة وشقق ودبلوكسات بأحجام متباينة وبتصاميم متطورة تتناسب مع متطلبات السوق الكويتي والخليجي بالعموم وبتشطيبات عالية الجودة، ما جعل الإقبال كبيرا على شراء وحداته، حيث تم تجاوز اكثر من 95% من المبيعات في فترة قياسية.