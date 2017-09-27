من دون مقدم ودون أرباح والقسط الأول بعد 3 أشهر

أطلقت شركة أعيان الكويت للسيارات «أعيان أوتو» حملتها السنوية للسيارات العائلية المستعملة بمناسبة العودة للمدارس، وأعلنت الشركة أن حملة السيارات العائلية تقدم الفرصة للعملاء لشراء السيارة المناسبة لهم من الموديلات المستعملة لكل من كيا كارنفال وفورد إدج ونيسان باثفايندر وهوندا أوديسي وفورد إكسبلورر وكيا موهافي المتوافرة في معارض الشركة مع إمكانية تمويل الشراء بعرض مميز من دون دفع مقدم ومن دون أرباح مع إمكانية التقسيط لمدة خمس سنوات، واستحقاق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر وذلك من خلال التعاون مع بنك وربة الذي يقدم هذه المزايا لعملاء أعيان سواء كانوا عملاء لدى البنك أو البنوك الأخرى، كما تتيح الشركة أيضا للعملاء خدمة تثمين سيارته المستعملة.

وبينت أعيان أوتو أن هذه الحملة تشمل العديد من المزايا التشجيعية للعملاء، وتستمر حتى نهاية شهر سبتمبر في معارض الشركة المنتشرة في كل مناطق الكويت: معرض الري، معرض أسواق القرين، معرض الأحمدي، معرض الجهراء ومعرض المهبولة، أو عبر الاتصال على مركز الاتصال 1880066.

ودعت الشركة العملاء الكرام إلى زيارة معارضها المنتشرة في مناطق الري والمهبولة والأحمدي والجهراء وأسواق القرين، للاطلاع على تفاصيل العرض والموديلات المتوافرة من سيارات الدفع الرباعي والسيارات العائلية والعادية والأسعار التنافسية العالية التي تقدمها أعيان، حيث يجدون سيارات مستعملة من موديلات حديثة بأسعار منافسة، وهي في معظمها من السيارات المستردة من عقود التأجير التشغيلي وذات استخدام خفيف، وجزء منها مازال تحت كفالة الوكالة، علما أن سيارات أعيان المستعملة تحصل على عناية الشركة المميزة، من صيانة دورية وتجهيز تحت إشراف الشركة وعلى أيدي فنيين واختصاصيين في مراكز الصيانة الخاصة بالشركة، قبل طرحها للبيع في معارض الشركة المختلفة.