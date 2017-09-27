الناقلة الوحيدة في الدولة التي توفر رحلات مباشرة للمدينة

أعلنت فلاي دبي انها ستطلق رحلاتها الى عاصمة جمهورية الجبل الأسود بودغوريتسا اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل وبواقع رحلتين يوميا.

وستنطلق الرحلة من دبي الى العاصمة البوسنية سراييفو التي تعد إحدى الوجهات السياحية على شبكة فلاي دبي قبل ان تستأنف الى بودغوريتسا.

وبذلك تنظم بودغوريتسا الى شبكة فلاي دبي في وسط وشرق أوروبا والتي تشمل بلغراد وبوخارست وبراغ وسكوبي وسراييفو وصوفيا.

وستكون فلاي دبي الناقلة الإماراتية الوحيدة التي توفر رحلات مباشرة الى بودغوريتسا.

وبهذه المناسبة، قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: إطلاق رحلاتنا الى بودغوريتسا يأتي تأكيدا على التزامنا باننا مستمرون في توفير خيارات أوسع لمسافرينا لزيارة واستكشاف الجبل الأسود، لقد كان الطلب قويا على رحلاتنا الصيفية الى مدينة تيفات كوجهة سياحية بارزة ونحن سعداء لتوفير رحلات منتظمة الى الجبل الأسود.

وتوفر بودغوريتسا للزوار الكثير من مقومات السياحة، حيث المساحات الخضراء والفنون المعمارية إضافة الى المتاحف والمقاهي التي تحيط بالمدينة، ويضم متنزه بحيرة سكادار أكبر بحيرة في جنوب أوروبا وهو يبعد مسافة قصيرة خارج المدينة فيما تبعد مدينة تيفات مسافة 90 كم عن بودغوريتسا.

من جهته، قال جيهون ايفندي نائب رئيس اول للعمليات التجارية للإمارات والاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط والدول المستقلة في فلاي دبي: مع إطلاق هذه الرحلات تكون فلاي دبي اول ناقلة توفر رحلات منتظمة بين بودغوريتسا وسراييفو، ونحن نتطلع الى مزيد من الفرص مع تدفق حركة السياحة والتجارة التي تعززها هذه الرحلات.

وتوفر فلاي دبي لعملائها تجربة سفر أفضل من خلال تقديم المزيد من الخيارات والمرونة.

يمكن للمسافرين على درجة رجال الأعمال مع فلاي دبي، الاستمتاع بتجربة طيران أكثر خصوصية في حين توفر الدرجة السياحية مقاعد مريحة للسفر.