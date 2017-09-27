أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية عن اتفاقها مع «ري فود»، المبادرة الكويتية الإنسانية غير الربحية الهادفة إلى توزيع الفائض من الأغذية والسلع الاستهلاكية للمحتاجين والأسر المتعففة، حيث تقوم الشركة بموجب هذا الاتفاق بتقديم وتوصيل السلع الاستهلاكية والملابس وغيرها من المواد الصالحة للاستخدام التي تفيض عن الحاجة إلى القائمين على مبادرة «ري فود»، ويقومون هم بدورهم بتوزيعها على المحتاج من الأفراد والأسر المتعففة وجهات النفع العام، وذلك بهدف ربط الأفراد والأسر والشركات والمنظمات وتوعيتهم بضرورة الحد من الهدر العام.

لقد تأسست مبادرة «ري فود» غير الربحية منذ سنتين على يد الناشطة في العمل الإنساني مريم العيسى وخمسة متطوعين آخرين، أما اليوم، فيبلغ عدد المتطوعين أكثر من 70 شخصا من جنسيات مختلفة تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 55 سنة، يقومون بجمع المواد الغذائية والمشروبات والسلع الاستهلاكية والملابس وغيرها من المواد والسلع الصالحة للاستخدام من الشركات والجهات التي تبيعها ويوزعونها على الأفراد والأسر المتعففة وذلك كحل فعال لقضية الهدر العام.

وقال مدير عام إدارة المواد الاستهلاكية في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية مبارك العلي: إن اتفاقنا هذا مع «ري فود» اليوم يأتي من حرصنا على استفادة المجتمع ككل من هذه المنتجات والسلع والمساهمة قدر الإمكان في الحد من هدر الفائض منها، ونحن نشكر مبادرة «ري فود» على إتاحة الفرصة لنا بأن نكون جزءا من هذا العمل الإنساني، وأن نعمل معا على تقليل الهدر العام وتحويل هذه المنتجات والسلع من فائض عن الحاجة إلى كنز يستفيد منه المحتاجون.

يذكر أنه من أهداف مبادرة «ري فود» أيضا توعية المطاعم والشركات بشكل عام بضرورة التقليل من هدر المنتجات والسلع الاستهلاكية الفائضة عن الحاجة، والتقليل من حجم النفايات العضوية التي تسبب مشكلات بيئية خطيرة، كما يسعى القائمون على هذه المبادرة التي تعد حلقة وصل بين فائض الشركات والمحتاجين، إلى الوصول إلى عدد أكبر من المؤسسات الداعمة للحصول على مواد أكثر يمكن توزيعها على عدد أكبر من المحتاجين المسجلين في مبادرة «ري فود».