أحمد مغربي

صعدت أسعار النفط الكويتي امس لأعلى مستوياتها لتسجل 54 دولارا للبرميل وهو ما دفع متوسط السعر منذ بداية العام الى مستويات 48 دولارا التي تفوق مستويات التعادل بالموازنة المالية للعام المالي 2017/ 2018، ما يشير الى امكانية تحقيق فائض بالموازنة التي تنتهي في مارس المقبل في حال استمرت الأسعار عند المستويات الحالية او حتى لو انخفضت قليلا.

وقال الخبير النفطي محمد الشطي إن أسعار النفط تتجه نحو الـ60 دولارا للبرميل بين الأساسيات والعوامل الجيوسياسية والمضاربات.

واوضح ان أسعار نفط خام الاشارة برنت ما زالت تتعافى وتقترب من بلوغ حاجز الـ60 دولارا للبرميل وأصبح التساؤل في أسواق النفط ماذا يحدث والى متى؟