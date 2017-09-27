قال مدير عام الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلق الصانع: ان هناك شهية كبيرة للمستثمرين الأجانب للاستثمار في المشاريع التنموية الكبرى التي تطلقها هيئة الشراكة، مبينا أن الكويت لا تفتقر الى رأس المال لكنها تعاني من نقص الإدارة الجيدة ومن فجوات لإدارة هذه المشاريع الكبرى والحد من المخاطر وضبط تكاليف المشاريع.

وذكر الصانع في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر اليورومني أن عقود الشراكة PPP تعتبر أداة جديدة على الكويت، لافتا إلى أن العمل بها كان في السابق بقوانين مختلفة وكانت هناك حاجة لتعديلها حيث يتم الآن العمل ضمن اطر القوانين المستحدثة.

وأوضح الصانع أن دور الهيئة يرتكز على جلب المشاريع الكبرى فهي جهة تنفيذية وليست رقابية تهدف الى تشجيع الاستثمار المباشر ومحاولة خلق فرص استثمارية من شأنها تعزيز التعاون بين المستثمرين المحليين والدوليين.

وأشار إلى أنه تم التركيز على المشاريع الكبرى، وأحد هذه المشاريع تم تقديمه الى مكتب التدقيق لتقديم التوصيات وتقديم الوثائق خلال الشهر المقبل، لافتا الى ان الهيكل المالي لهذه المشاريع يعتمد على البنوك المقرضة.