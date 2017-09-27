قال مدير مركز صندوق النقد في الشرق الأوسط أسامة كنعان، ان الكويت محظوظة للغاية بأن يكون لديها ما تواجه به الأسعار المنخفضة للنفط، ولكن الى اي حد تدفع استراتيجية الكويت الحالية الى الاستدامة؟ وأضاف كنعان خلال الجلسة التي عقدت ضمن مؤتمر اليورومني تحت عنوان «نظرة على الاقتصاد الكلي في الكويت مع انخفاض أسعار النفط» ان ترشيد الإنفاق العام هو السبيل الوحيد الذي يضمن للكويت استمرارية قوة اقتصادها.

ولفت كنعان الى ان الحكومة لديها الكثير من الاستراتيجيات للوصول الى الهدف وتجاوز أزمة أسعار النفط وألا تكون هي المولد الأساسي للإيرادات.

وذكر ان توجيه الدعم الى التعليم والصحة والعناصر الأساسية هو ما سيؤثر إيجابا على الوضع الاقتصادي في الكويت في ظل التأكد من مشاركة القطاع الخاص في كل تلك الخطوات، فعلى مدار السنوات المقبلة لابد ان يكون للقطاع الخاص مساهمة بالدخل القومي.